Usa-Cina, ombre sulla mini-intesa. Pechino vuole nuovo round negoziati

L’euforia dei mercati sulla mini-intesa sul commercio tra Usa e Cina, annunciato lo scorso venerdì dal presidente Usa Donald Trump sta già scemando. Le due parti non sembrano poi così vicine a raggiungere e un accordo.

Secondo indiscrezioni, riportate da CNBC, prima di ufficializzare l’accordo, la Cina vorrebbe un altro round di negoziati e l’impegno da parte di Washington ad eliminare i dazi che dovrebbero scattare a dicembre.

Non è chiaro se si terranno ulteriori colloqui commerciali a Washington o Pechino, ma una delegazione cinese guidata dal vice premier Liu potrebbe essere inviata prima della fine del mese per appianare la prima fase dell’accordo commerciale.

In questo contesto, si inseriscono le dichiarazioni del segretario al Tesoro Steven Mnuchin, che, sempre ieri, ha detto di aspettarsi il nuovo round di dazi sulle merci cinesi di metà dicembre entrerà in vigore, se prima non verrà raggiunto un accordo tra le due superpotenze economiche.

Il presidente Trump ha dichiarato venerdì scorso che Cina e Stati Uniti hanno raggiunto la “prima fase” di un accordo che coprirebbe il settore agricolo, le valute e alcuni aspetti della tutela della proprietà intellettuale, e allenterebbe le restrizioni commerciali reciprocamente imposte dalle due maggiori potenze globali nell’arco degli ultimi 15 mesi.

Le vicende delle ultime ore sembrano dar ragione agli analisti, che da più parti hanno sollevato numerosi dubbi sull’importanza del nuovo accordo nelle relazioni commerciali Usa-Cina.