UniCredit non comprerà Mps: la conferma della banca

UniCredit sbatte la porta a Mps. Dalla banca di piazza Gae Aulenti è arrivato un altro secco no su un possibile interesse riguardo all’istituto senese.

“Attualmente non sono in corso trattative aventi ad oggetto una potenziale acquisizione di Mps”, dice il gruppo di Piazza Gae Aulenti, che lo ha ribadito a un azionista nelle risposte pre-assembleari. L’istituto di credito ha quindi ricordato che “il 24 ottobre 2021 UniCredit e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno comunicato l’interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito”. Intanto Rocca Salimbeni attende nuovi sviluppi sul proprio futuro, che si delineeranno dopo l’assemblea dei soci convocata per il prossimo 20 aprile.

Mps si prepara al rinnovo del board: le liste

Intanto Mps si prepara al rinnovo del suo board.

Sono tre le liste presentate per il rinnovo del consiglio d’amministrazione di Mps, in vista dell’assemblea degli azionisti del prossimo 20 aprile. Nel dettaglio, le liste depositate sono le seguenti:

Lista n. 1 presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Candidati per il Consiglio di Amministrazione: Nicola Maione, Luigi Lovaglio, Paola Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Donatella Visconti, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Gianluca Brancadoro e Stefano Di Stefano

presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Candidati per il Consiglio di Amministrazione: Nicola Maione, Luigi Lovaglio, Paola Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Donatella Visconti, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Gianluca Brancadoro e Stefano Di Stefano Lista n. 2 presentata per conto degli azionisti – Candidati per il Consiglio di Amministrazione: Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini; candidato alla posizione di Sindaco effettivo: Enrico Ciai; candidata alla posizione di Sindaco supplente: Piera Vita

presentata per conto degli azionisti – Candidati per il Consiglio di Amministrazione: Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini; candidato alla posizione di Sindaco effettivo: Enrico Ciai; candidata alla posizione di Sindaco supplente: Piera Vita Lista n. 3 presentata da parte dei seguenti azionisti Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio Di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione di Sardegna: candidati per il Consiglio di Amministrazione: Gianpaolo Gabbi, Donata Paola Petrini, Andrea Paolo Perrone e Antonella Guglielmetti; candidati a Sindaco effettivo. Paolo Prandi e Antonella Giachetti; candidati a Sindaco supplente: Antonia Coppola e Simone Ennio Zucchetti.

Inoltre, il Mef ha comunicato la propria volontà di proporre all’Assemblea 2023 la nomina del candidato Nicola Maione alla carica di presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.