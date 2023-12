I ministri dell’Economia dell’Unione Europea hanno raggiunto l’intesa sul nuovo Patto di Stabilità e Crescita. Lo ha annunciato su X la presidenza di turno dell’UE, detenuta dalla Spagna fino al 31 dicembre 2023, parlando di una riforma della supervisione di bilancio, che “assicura stabilità e crescita con regole equilibrate, realistiche e adatte alle sfide attuali e future”.

I principi cardine restano quelli fissati nel Trattato di Maastricht: mantenere il deficit al di sotto del 3% del PIL e il debito al di sotto del 60%. Ma scompare la regola che stabilisce che per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al livello del 60%, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all’anno. E nelle nuove regole sono stati introdotti margini di flessibilità per evitare che il risanamento dei conti si trasformi in austerità, blocco degli investimenti e rallentamento della crescita.

I Paesi sotto procedura dovranno concordare l’uso dei fondi pubblici con la Commissione Europea nel rispetto delle traiettorie di aggiustamento del debito. I piani ad hoc sono quadriennali e all’insegna della flessibilità potranno essere estesi a sette anni tenendo conto degli sforzi di investimento e riforma compiuti dai governi per attuare i PNRR. L’Italia ha concordato con le nuove regole e l’Ecofin ha quindi dato il via libera alla riforma.

Nei fatti i Paesi membri con un debito superiore al 90% del PIL, come l’Italia, saranno chiamati a perseguire un aggiustamento pari ad almeno l’1% del PIL in media annua.

Nel caso di deficit eccessivo, l’aggiustamento strutturale dovrà essere di almeno lo 0,5% del PIL. Nel periodo transitorio 2025-2027 la Commissione europea, nello stabilire il percorso di risanamento dei conti, terrà conto degli oneri degli interessi sul debito sempre con l’obiettivo di lasciare ai Paesi spazio per gli investimenti.

Inoltre, è stato deciso di introdurre salvaguardie di bilancio che impongano deficit dell’1,5% del PIL in termini strutturali, in modo da avere spazio di manovra nel caso di shock economico.

I 3 pilastri del nuovo Patto di Stabilità e Crescita in breve

Ricapitolando, dunque, i 3 pilastri del nuovo Patto di Stabilità e Crescita sono:

Salvaguardia sul deficit : riduzione del deficit eccessivo, cioè quando supera il tetto del 3% l’aggiustamento annuo richiesto è dello 0,5% del PIL in termini strutturali. L’accordo prevede però che il ritmo della correzione tenga conto dell’aumento della spesa per interessi al fine di non bloccare gli investimenti più urgenti. Il taglio del deficit può essere anche differenziato lungo il percorso (non per forza -0,5% ogni anno) per permettere ad esempio in alcuni anni più investimenti se necessario. L’importante è che al termine del percorso di rientro venga raggiunto l’obiettivo.

Nel 2025, 2026 e 2027 la Commissione Europea, nella procedura per deficit eccessivo, potrà adeguare il benchmark di riduzione dello 0,5% all’anno (quindi ridurlo), per tenere conto dell’aumento dei pagamenti di interessi e degli investimenti per la transizione verde e digitale e la difesa. Ai Governi sarà consentito deviare dal percorso di spesa netta dello 0,3% del PIL su base annua e dello 0,6% del PIL cumulativamente durante il periodo di monitoraggio.

Braccio preventivo: i Paesi con un rapporto debito-PIL superiore al 90% dovranno far scendere il livello del disavanzo all’1,5%. Dunque i Paesi UE non potranno più limitarsi a un rapporto deficit/PIL al 3%, ma dovranno garantire un cuscinetto per le situazioni di crisi e scendere all’1,5%. Per farlo servirà un aggiustamento strutturale annuo dello 0,4% per quattro anni o dello 0,25% in sette anni, calcolato al netto degli interessi sul debito con l’impegno del Paese a fare investimenti e riforme. L’Italia, ad esempio, passa da un obiettivo di medio termine di avanzo primario dello 0,25% a un deficit strutturale dell’1,5%.

Il miglioramento annuale del saldo primario strutturale per raggiungere il margine dell’1,5% di disavanzo pubblico, pari a una riduzione della spesa dello 0,4% del PIL annuo in 4 anni oppure dello 0,25% in 7 anni in presenza di investimenti e riforme, è più graduale rispetto alle regole attuali ed è stato deciso dai dirigenti di Francia e Germania in un incontro avvenuto nella serata di martedì 19 dicembre.

Peraltro le due potenze europee si erano trovate d’accordo anche di limitare, almeno in un primo tempo, allo 0,3% del PIL l’autorizzata deviazione dal percorso di aggiustamento nazionale concordato con la Commissione Europea, nel caso il Paese abbia un disavanzo comunque sotto al 3% del PIL. Ma forse, soprattutto la Germania, dovrebbe fare attenzione ad ergersi paladina di austerity.

I commenti dei ministri delle finanze

“L’accordo tra i ministri delle Finanze è stato unanime, a dimostrazione dell’equilibrio della proposta sul tavolo. Il compromesso garantisce quella natura anticiclica contenuta nella proposta originale della Commissione europea e prevede un periodo transitorio da qui al 2027 per tenere conto del forte aumento dei tassi d’interesse”, ha commentato la ministra delle Finanze spagnola, Nadia Calviño, che ha presieduto la riunione ministeriale.

“Per la prima volta in 30 anni questo Patto di Stabilità riconosce l’importanza degli investimenti e delle riforme strutturali che saranno essenziali nei prossimi decenni. Investimenti nella decarbonizzazione e nella difesa per confermare il suo posto sulla scena internazionale“, ha sottolineato il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire.

“Abbiamo partecipato all’accordo politico per il nuovo Patto di stabilità e Crescita con lo spirito del compromesso inevitabile in un’Europa che richiede il consenso di 27 Paesi. Ci sono alcune cose positive e altre meno. Ad esempio, consideriamo positivo il recepimento delle nostre iniziali richieste di estensione automatica del piano connessa agli investimenti del PNRR, l’aver considerato un fattore rilevante la difesa, lo scomputo della spesa per interessi dal deficit strutturale fino al 2027. L’Italia ha ottenuto però molto e, soprattutto, quello che sottoscriviamo è un accordo sostenibile per il nostro Paese, volto da una parte a una realistica e graduale riduzione del debito mentre dall’altra guarda agli investimenti, specialmente del PNRR, con spirito costruttivo. Adesso le nuove regole dovranno sottostare alla prova degli eventi dei prossimi anni che diranno se il sistema funziona realmente come ci aspettiamo“, ha aggiunto il ministro Giancarlo Giorgetti.

Gli ha fatto eco il commissario UE agli affari monetari Paolo Gentiloni, che ha spiegato che entrerà in vigore nella primavera del 2024 se le tappe finali per la sua approvazione si concluderanno positivamente: “Sebbene i negoziati abbiano aggiunto un po’ di complessità ai testi, rispetto alla nostra proposta, ne conservano gli elementi fondamentali: il passaggio a una pianificazione a medio termine; una maggiore titolarità da parte degli Stati membri dei piani di bilancio; e la possibilità di perseguire un aggiustamento più graduale che rifletta gli impegni in vista di investimenti e riforme”.

Come detto, l’obiettivo dell’esecutivo comunitario era di semplificare le regole di bilancio, facilitare gli investimenti pubblici, risanare il debito.