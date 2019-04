Trump chiede un altro QE alla Fed: mercati volatili

Con una delle sue solite uscite molto dirette Donald Trump ha provocato un altro scossone sui mercati finanziari. Rendimenti e dollaro Usa, già influenzati dal report occupazionale migliore del previsto, hanno subito reagito (vedi grafico più sotto), dopo che il presidente americano è tornato a tentare di dettare legge in materia di politica monetaria, esortando la Federal Reserve a varare un quarto piano di Quantitative Easing.

Evidentemente non soddisfatto della decisione accomodante della Fed di rimandare il rialzo dei tassi, quando manca meno di un anno e mezzo alle elezioni presidenziali Usa Trump vorrebbe che la banca centrale americana iniettasse nuovo denaro nel sistema.

Trump ha detto che “la Fed dovrebbe smetterla di alzare i tassi” con la scusa che l’economia fa molto forte e “dovrebbe interrompere i piani di Quantitative Tightening “. Il rallentamento quest’anno il ritmo delle strette monetarie evidentemente non basta.

Jerome Powell, che in più occasioni ha rivendicato l’indipendenza della Fed, è di nuovo messo sotto pressione dal vulcanico inquilino della Casa Bianca. Pare che Trump abbia voluto addirittura rimpiazzarlo con Kevin Warsh, dopo aver dichiarato che Powell è stata “una delle peggiori nomine della sua amministrazione”.

“Personalmente sono convinto che la Fed non dovrebbe toccare i tassi, alzarli ci ha rallentato. L’inflazione è inesistente e per quanto riguarda il quantitative tightening, dovremmo avere piuttosto un quantitative easing. Allora vedreste un razzo partire in orbita”. Nonostante tutto questo, “l’economia sta facendo molto bene”.