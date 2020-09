Truffe, l’Ivass segnala 7 siti irregolari che vendono polizze assicurative false

Nuova segnalazione da parte dell’Ivass per quanto riguarda sette siti irregolari che distribuiscono polizze assicurative false.

Si tratta dei seguenti siti:

1 www.albaassicurazioni.it

2 www.assicurarcaonline.it

3 www.assicurazionircaonline.com

4 www.assicurazionivitale.com

5 www.polizzareali.it

6 www.sempliceassicurazione.it

7 www.vivaldibroker.com

Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati pertanto l’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea.

In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare in caso di dubbi il sito dell’Ivass.

L’Autorithy sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati.

Wall Street Italia segue da tempo il tema delle truffe finanziarie e nell’ultima trasmissione WSI Smart Talk è intervenuto anche il Segretario Generale Ivass Stefano De Polis proprio per parlare di questo fenomeno. Clicca qui per rivedere la puntata.