Bill Gates: cinque cose da leggere e vedere quest’estate

Si avvicina l’estate e come ogni anno, sul blog del famoso investitore e filantropo Bill Gates, appare una lista stilata direttamente dal fondatore di Microsoft, di letture consigliate per la stagione calda.

E le cinque cose belle da leggere o guardare quest’estate secondo Gates sono unite da un unico filo conduttore.

Quando finisco un libro e decido cosa leggere dopo, raramente c’è un collegamento logico tra i due. Potrei arrivare alla fine di un libro di storia sulla Guerra Civile e poi prendere un romanzo di fantascienza ambientato in un futuro lontano. Lo stesso vale per gli spettacoli e i film: gravito verso ciò che mi sembra più interessante al momento. Ma quando metto insieme una lista di consigli, è divertente guardare indietro e vedere se c’è un filo conduttore. Questa volta c’è sicuramente.

Le raccomandazioni estive di Bill Gates

Le donne, di Kristin Hannah.“Questo fantastico romanzo – scrive Gates – racconta la storia di un’infermiera dell’esercito americano che presta servizio per due volte in prima linea in Vietnam prima di tornare a casa in un paese scosso dalla protesta e dal sentimento contro la guerra”. “L’autrice, Kristin Hannah, ha scritto una serie di libri che hanno avuto un buon successo, compreso questo, e posso capire perché. È un tributo ben scritto a un gruppo di veterani che meritano maggiore apprezzamento per gli incredibili sacrifici compiuti”.

Generosità contagiosa, di Chris Anderson. Il testo, scrive Gates, “offre un piano su come tutti, compresi individui, governi e aziende, possano promuovere una maggiore generosità”.

Cavalli lenti. “Sono un appassionato di storie di spie. Ho letto diversi romanzi di John le Carré e due dei miei film preferiti sono Spy Game e I tre giorni del Condor. Metterei Cavalli lenti tra i migliori” scrive il filantropo. “Si tratta di una serie britannica che racconta di agenti sotto copertura assegnati a Slough House, un gruppo fittizio all’interno dell’MI5 dove le persone vengono mandate quando combinano guai, ma non abbastanza da essere licenziate. Gary Oldman interpreta il capo di Slough House, che è praticamente l’opposto di James Bond”.

Brave New Words, di Sal Khan. “Sal, il fondatore di Khan Academy, è stato un pioniere nel campo della tecnologia educativa molto prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale. Pertanto, la visione che espone in Brave New Words su come l’IA migliorerà l’istruzione è ben fondata. Sal sostiene che l’intelligenza artificiale migliorerà radicalmente sia i risultati per gli studenti che le esperienze degli insegnanti, contribuendo a garantire a tutti l’accesso a un’istruzione di livello mondiale”.

Come conoscere una persona, di David Brooks. “Ho apprezzato il libro precedente di David, La strada del carattere, ma questo è ancora migliore” sottolinea Gates. “La sua premessa fondamentale è una che non ho trovato altrove: le abilità conversazionali e sociali non sono solo tratti innati, ma possono essere apprese e migliorate. E fornisce consigli pratici per quello che chiama “ascolto forte”, una pratica che può aiutare le persone intorno a voi a sentirsi ascoltate e valorizzate. È più di una guida per migliorare le conversazioni; è un progetto per un modo di vivere più connesso e umano.