Elezioni Usa, ecco perché Trump macina consensi tra i big di Wall Street

Le elezioni presidenziali negli USA incombono e i rischi economici e i disordini geopolitici conseguenti affliggono l’amministrazione Biden. Mentre gli elettori stanno decidendo chi mandare alla Casa Bianca, molti grandi nomi della finanza stanno scegliendo di sostenere l’ex presidente Trump nonostante i suoi problemi legali.

I pezzi grossi di Wall Street si schierano a favore di Trump

Secondo un post di Politico, alcuni miliardari sono oggi disposti a liberarsi dai pregiudizi personali nei confronti di Trump. In sostanza i dirigenti di Wall Street hanno trascorso tre anni facendo di tutto per prendere le distanze dall’ex presidente Donald Trump. Banche, hedge fund e altre società finanziarie hanno tutti voltato le spalle a Trump quando ha sostenuto in modo infondato che le elezioni del 2020 erano state rubate e ha attaccato il sistema giudiziario

Oggi, stanno mettendo da parte queste preoccupazioni, superando le remore sulla sua personalità e sulla sua volontà di scardinare le norme istituzionali e concentrandosi invece su questioni più vicine a loro, ossia su come potrebbe alleggerire le normative, ridurre le tasse o flettere il potere degli Stati Uniti sulla scena globale.

Tra questi figurano il fondatore di Point Bridge Capital Hal Lambert, il gestore di hedge fund Nelson Peltz e il magnate degli hotel Robert Bigelow.

“Non so se qualcuno credeva davvero che fosse una minaccia per la democrazia”, ha detto il fondatore di Point Bridge Capital Hal Lambert, investitore e donatore repubblicano. Lambert aveva appoggiato il governatore della Florida Ron DeSantis nelle primarie del 2024, ma ora sostiene Trump.

Anche coloro che hanno denunciato a gran voce gli sforzi di Trump per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 stanno appoggiando la sua candidatura per tornare alla Casa Bianca.

L’amministratore delegato del Blackstone Group Stephen Schwarzman – che in passato aveva definito l’insurrezione in Campidoglio seguita a un discorso di Trump del 6 gennaio 2021 “un affronto ai valori democratici” del Paese – è di nuovo uno dei più importanti alleati dell’ex presidente a Wall Street. Finanzieri di spicco come il miliardario degli hedge fund Bill Ackman, che ha invitato l’allora presidente a dimettersi per la rivolta, e Ken Griffin di Citadel, che ha definito Trump un “tre volte perdente” alle elezioni, stanno pensando di offrire il loro sostegno.

I motivi del cambio di rotta

Sotto il presidente Biden, l’economia statunitense ha registrato un’inflazione da record, un mercato immobiliare esasperato e un aumento del debito delle famiglie. Più di tre quarti degli intervistati in un sondaggio Bloomberg News/Morning Consult hanno dichiarato che il Presidente è responsabile dell’attuale andamento dell’economia statunitense, e quasi la metà ha detto che è “molto responsabile”.

L’ex presidente “è una scelta molto migliore di quella che abbiamo ora. Basti pensare ai quattro anni in cui Trump è stato in carica rispetto ai tre anni in cui lo è stato il presidente Biden”, ha dichiarato John Catsimatidis, miliardario proprietario di una stazione radiofonica di New York e investitore immobiliare.

I prezzi della benzina e dei generi alimentari erano più bassi. Era più facile condurre gli affari, ha detto Catsimatidis, ed era molto più conveniente ottenere finanziamenti per le seconde case.

Lo sgomento dell’America delle imprese per il comportamento di Trump sui fatti del 6 gennaio si è affievolito, anche dopo la sua recente condanna per aver falsificato documenti aziendali relativi a pagamenti effettuati a favore della pornostar Stormy Daniels. Inoltre, le aziende di Wall Street e i venture capitalist della Silicon Valley sono diventati sempre più antagonisti di Biden, mentre i membri del governo come la presidente della Federal Trade Commission Lina Khan e il presidente della Securities and Exchange Commission Gary Gensler, si stanno muovendo per rafforzare le regole sui mercati e sulle fusioni.

Kathy Wylde, presidente e amministratore delegato della Partnership for New York City, un’organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta i principali leader aziendali della città, ha dichiarato che i repubblicani le hanno detto che “la minaccia al capitalismo da parte dei democratici è più preoccupante della minaccia alla democrazia da parte di Trump”.

“Sembra che si sia giunti alla fine degli argomenti anti-Trump “, ha detto il fondatore del Key Square Group e principale donatore di Trump Scott Bessent, ex responsabile degli investimenti del Soros Fund Management.