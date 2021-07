Truffa: attenzione ai falsi SMS o email della banca

Phishing, smishing e spoofing: negli ultimi giorni sono tanti i clienti delle banche, da UniCredit a Intesa Sanpaolo, che stanno purtroppo sperimentando sulla loro pelle la nuova truffa via Sms o mail che sta prendendo piede in Italia.

Spoofing e smishing: cosa sono e come funzionano

Lo spoofing è una nuova truffa informatica che consiste nel ricevere una e-mail con il logo contraffatto di una banca o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.).

Lo smishing invece ha la stessa finalità truffaldina dello spoofing ma in questo caso sul cellulare arriva un SMS da un mittente che ha contraffatto il numero della banca e chiede l’invio di nostri dati sensibili.

Come difendersi della truffa Sms dalla banca

Il consiglio è non rispondere mai a queste mail o SMS. Quando arrivano è bene contattare immediatamente la propria banca e verificare. In generale, una banca non ti chiederà mai con un SMS o una e-mail di aggiornare le informazioni del conto o di confermare il codice della propria carta di pagamento.

Banco BPM ha stilato una serie di consigli utili per evitare di cadere in queste trappole: