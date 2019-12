Triboo e Cointelegraph Italia: partnership editoriale dedicata al Fintech e Blockchain

Nuova partnership tra Triboo e Cointelegraph Italia, gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale quotato sul mercato MTA (che controlla questa testata online) annuncia il lancio di una partnership tra PMI.it e HTML.it, due delle principali testate del Gruppo, e Cointelegraph Italia, fra i più importanti portali d’informazione indipendenti del settore tech, che copre una vasta gamma di notizie legate a criptovalute, tecnologia blockchain e mondo fintech.

Dopo una prima collaborazione di successo nell’ambito dell’evento Code4Future, la collaborazione con Cointelegraph Italia, che annovera nel proprio board Gian Luca Comandini, tra i massimi esperti nel panorama italiano sulle tematiche blockchain e membro del “Gruppo di esperti Blockchain” selezionati dal MiSE, nasce con l’obiettivo di trattare alcuni concetti cardine legati all’ecosistema fintech e di offrire ai lettori delle due testate del Gruppo Triboo approfondimenti, tutorial, analisi, opinioni e guide pratiche su come approcciarsi nel modo migliore al mondo delle criptovalute e alle opportunità offerte dal fintech.

Gli approfondimenti a firma della redazione di Cointelegraph Italia saranno pubblicati con cadenza settimanale su PMI.it, riportando notizie dall’Italia e dall’estero, case history di successo e falsi miti da sfatare, e mensilmente su HTML.it, sfruttando il modello delle guide, format storico del sito attraverso il quale sarà possibile formarsi e aggiornarsi sui migliori tool tecnologici e programmi in circolazione.

“Siamo molto entusiasti di questa collaborazione” – spiega Marco Giapponese, Direttore Generale di Triboo – “PMI.it, portale di informazione economica, di business e tecnologica per piccole e medie imprese e HTML.it, punto di riferimento in Italia dal 1997 per chi si occupa di linguaggi di programmazione, sviluppo e web design, sono due delle principali testate di Triboo, sulle quali continuiamo a puntare molto. Siamo certi che la partnership porterà un significativo valore aggiunto a entrambe le testate, andando ad approfondire il concetto di blockchain e declinandolo nei format che caratterizzano questi portali di informazione”.

“Attraverso i contenuti e le attività di Cointelegraph Italia, portale leader nel settore, il nostro team lavora costantemente per promuovere lo sviluppo e la crescita della community italiana di appassionati ed utenti di criptovalute e tecnologia blockchain”- dichiara Gian Luca Comandini, Co-Founder di Acta Fintech, società a capo di Cointelegraph Italia – “Il nostro focus è la creazione di contenuti di qualità che aiutino i lettori a comprendere queste tematiche in sicurezza. Grazie ad attività come Unicrypto, un tour annuale di lezioni gratuite all’interno delle principali università del paese, stiamo raggiungendo un numero crescente di utenti curiosi e desiderosi di saperne di più. Siamo fortemente convinti che la collaborazione con il Gruppo Triboo ed i suoi storici portali ci aiuterà a proseguire su questa strada ed a perseguire i nostri obiettivi.”