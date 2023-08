Toto Cutugno, l’artista di fama mondiale da 100 milioni di dischi

È morto a Milano, nella giornata di ieri, Toto Cutugno, il popolare cantante ed autore di indimenticabili canzoni. Nato il 7 luglio 1943, aveva da poco compiuto 80 anni, è mancato all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato.

Toto Cutugno è considerato uno degli artisti italiani più noti al mondo e vanta qualcosa come 100 milioni di copie di dischi venduti. Ha avuto successo sia come interprete che come autore o produttore per altri.

Toto Cutugno: la vita ed i successi

Toto Cutugno è, senza dubbio, uno degli artisti italiani più noti al mondo. Nella sua carriera è riuscito a vendere qualcosa come 100 milioni di dischi. È stato un popolarissimo interprete di canzoni – chi non si ricorda de L’italiano – ma anche autore e produttore per altri. Tra le collaborazioni più importanti c’è stata quella con Adriano Celentano per il quale scrisse molte canzoni, tra le quali le più famose sono Soli ed il Il tempo se ne va, ispirata a Rosita, la figlia del molleggiato, e che ha preso spunto da alcune riflessioni che fanno i genitori sulla crescita dei figli.

Come interprete Toto Cutugno ha cantato con gli Albatros nel biennio 1976-7. Ha vinto una sola volta il Festival di Sanremo: nel 1980 con il brano Solo noi. La sua canzone più famosa però è la notissima L’italiano.

Insieme ad Al Bano, Peppino Di Capri, anna Oxa e Milva detiene il record di partecipazione al Festival di Sanremo: 15, dove è giunto una volta primo, sei volte secondo e una volta quinto (proprio con L’italiano, che per uno strano scherzo del destino è anche la sua canzone più popolare).

Nel 1990 ha vinto l’Eurovision Song Contest con il brano Insieme: 1992. È stato il secondo dei tre artisti italiani a riuscirci: prima di lui era stata Gigliola Cinquetti nel 1964 e, dopo di lui, i Maneskin nel 2021.

Varie volte Toto Cutugno aveva raccontato che L’italiano era stata scritta per Adriano Celentano, che rifiutò di interpretarla. Il patron del Festival di Sanremo di allora – Gianni Rivera – convinse Cutugno ad interpretarla: la canzone divenne il successo che tutti conosciamo.

La fama internazionale

Numerose le testate internazionale che hanno riportato della scomparsa di Toto Cutugno, soprattutto in Europa. In home page Le Monde riporta della morte del cantautore, definendolo un artista famoso in Italia e all’estero, anche grazie alla vittoria dell’Eurovision nel 1990.

Articoli e titoli simili sono presenti anche su Le Parisien, Le Figaro, La Provence e France Bleu, che si sofferma anche sull’ampia produzione di Toto Cutugno, che ha collaborato con numerosi cantanti francesi, soprattutto nel corso degli anni Settanta. Tra i nomi più noti ci sono Michel Sardou, Mireille Mathieu, Gérard Lenorman, Joe Dassin & Johnny Hallyday.

Dal Belgio, La Libre riferisce che Toto Cutugno ha composto alcuni dei più grandi successi della canzone francese. Secondo il notiziario russo Vesti è morto un italiano vero. L’agenzia Rbk Ukraina lo definisce leggendario e che ha battuto come urgente la notizia della sua scomparsa, proprio mentre la guerra con la Russia continua a devastare il paese.

Nel 2006, il presidente ucraino Viktor Yushchenko ha assistito al suo concerto a Kiev – annota Bbc in ucraino -. Nel 2013, a Kiev, ha ricevuto il premio ‘Persona dell’anno’ ‘Per la rinascita dei contatti culturali e il riavvicinamento spirituale dei popoli’. In generale, è stato ospite frequente a Kiev e ha tenuto concerti in Ucraina quasi dieci volte. L’ultima volta si è esibito nella capitale dell’Ucraina nel 2017.

I dischi venduti

Toto Cutugno primeggia anche tra quanti hanno venduto più dischi tra gli artisti italiani, entrando a pieno diritto nella classifica dei dieci cantanti che hanno venduto di più. con i suoi 100 milioni di dischi Cutugno è al quinto posto.

In questa classifica, stilata dal sito Hit Parades, ci sono:

Mina; Adriano Celentano; Patty Pravo; Luciano Pavarotti; Toto Cutugno; Andrea Bocelli; Umberto Tozzi; Pooh; Laura Pausini; Ennio Morricone.

Il patrimonio di Toto Cutugno

Come per molti artisti che lavorano nell’industria musicale è difficile quantificare a quanto ammonti il patrimonio o il reddito di Toto Cutugno. Il successo che ha ottenuto a livello mondiale – ed il fatto che ha venduto almeno 100 milioni di dischi in tutto il mondo – si può ritenere che il suo patrimonio sia importante.

Le stime, non ufficiali, hanno fissato in cinque milioni di dollari il suo patrimonio. Sottolineiamo, però, che si tratta solo e soltanto di una voce, che non è stata mai confermata dal diretto interessato.