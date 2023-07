Threads, Zuckerberg lancia il rivale di Twitter

La società madre di Facebook, Meta Platforms pronta a lanciare un’app rivale di Twitter chiamata Threads. Qualche giorno dopo l’annuncio del patron di Twitter, Elon Musk, di un limite temporaneo al numero di post che gli utenti potranno leggere.

Secondo quanto si apprende dall’app store di Apple, la piattaforma, Threads dovrebbe essere disponibile da questo giovedì, 6 luglio e consentirà agli utenti di mantenere il nome utente e i follower dalla piattaforma di Instagram.

Threads di Meta la sfida a Twitter

Il lancio di Threads rappresenta una sfida diretta a Twitter, che ha affrontato numerose polemiche da quando Musk ha acquistato la società per 44 miliardi di dollari nel 2022, lo scorso ottobre. La scorsa settimana, il miliardario e ceo di Tesla ha annunciato una serie di nuove restrizioni sulla piattaforma, limitando il numero di tweet che gli utenti possono visualizzare al giorno, suscitando le proteste degli utenti.

Ricordiamo anche che Meta Platforms è famosa per il suo approccio di copiare i prodotti dei propri competitor e integrarli nel proprio ecosistema. Per esempio nel 2016, Instagram ha lanciato il servizio Stories, replicando Snapchat. E nel 2021, Meta ha presentato Reels, che è simile ai video della piattaforma rivale TikTok. Anche se le piattaforme social alternative, come Mastodon, Blue Sky e Truth Social hanno registrato un aumento del numero di utenti, negli ultimi mesi, nessuna delle tre è stata in grado di sfidare Twitter.

A differenza delle altre società Meta Platforms ha le risorse per competere con Twitter. Inoltre, il nuovo social, Threads farà parte di Instagram, il che significa che potrà beneficiare dai 2 miliardi di utenti attivi del social media. In altre parole, non si parte da zero, come hanno dovuto fare altri aspiranti rivali, come quelli elencati sopra.

Le difficolta di Twitter

Dopo l’acquisizione di Twitter da parte del patron di Tesla e SpaceX nello scorso ottobre, molti utenti della piattaforma social hanno espresso il desiderio di un’alternativa, in seguito ai cambiamenti che ha messo in atto proprio Musk. Negli ultimi nove mesi, l’azienda ha riscontrato numerosi problemi tecnici, soprattutto durante le dirette su Twitter Spaces, ha licenziato migliaia di dipendenti, ha perso utenti e inserzionisti ed è stata criticata per il modo in cui modera i contenuti. Ma non è tutto, proprio la scorsa settimana, Musk ha adottato misure per limitare il numero di post che gli utenti possono vedere sulla piattaforma, affermando di voler combattere “livelli estremi di data scraping” da parte delle società AI.

Parlando di Twitter e dei grandi cambiamenti che ha introdotto la società, vale la pena sottolineare alcuni segnali positivi in seguito ai cambiamenti di Musk. Secondo le stime di Travis Brown, sviluppatore di software con sede a Berlino, a giugno 2023, Twitter contava ben 850.000 abbonati al suo servizio Twitter Blue. Inoltre, il mese scorso, il nuovo CEO, Linda Yaccarino, entrata a far parte della società, ha portato con sé una solida rete di inserzionisti, credibilità e reputazione nel settore. pubblicitario.