Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ieri ha annunciato ufficialmente la sua campagna elettorale in vista delle presidenziali Usa del 2024. Ma la sorpresa non arriva dalla decisione di sfidare Trump alle primarie repubblicane, ma dalle modalità dell’annuncio, arrivato la sera del 24 maggio in una diretta su Twitter Spaces insieme al padrone miliardario del social media, Elon Musk.

Nel corsa della diretta sul profilo Twitter di Musk, iniziata con quasi mezz’ora di ritardo a causa di problemi tecnici e sovraccarico dei server, DeSantis ha affermato di volersi candidare per “guidare il grande ritorno degli Stati Uniti”. Il governatore repubblicano aspira a diventare il primo presidente italo-americano degli Usa, strappando la nomination a Donald Trump, che non ha perso l’occasione di prendere in giro il rivale per i disagi tecnici su Twitter.

I problemi tecnici rovinano il debutto di DeSantis

Il nuovo uomo della destra americana ha deciso di candidarsi sul social network Twitter durante una conversazione con il nuovo proprietario, tra l’altro grande suo sostenitore, Elon Musk. E sin qui tutto bene, ad eccezione dal fatto che Space, la piattaforma su cui DeSantis ha deciso di parlare con Musk e il podcaster David Sacks è andata in tilt in più occasioni a causa di un guasto tecnico.

“Abbiamo rotto internet”, ha provato a sdrammatizzare Sacks a proposito dei disguidi tecnici che hanno rovinato l’annuncio della discesa in campo del governatore di Florida. Il presidente democratico, Joe Biden non ha mancato l’occasione per fare un commento ironico. In un post sul suo account Twitter, il presidente Usa ha invitato gli elettori Dem a fare donazioni per la sua campagna per la rielezione, scrivendo: “Questo link funziona“.

Arrivato anche il commento dell’ex presidente e candidato repubblicano, Donald Trump, che sul suo social Truth ha scritto, “ha il colletto della camicia troppo largo”, dopo che in altri post l’ex presidente aveva accusato “Ron DeSanctus” di essere “sleale”, bollandolo come un “Rino” – l’appellativo con il quale vengono definiti in maniera dispregiativa i “finti repubblicani”.

Ma l’ex inquilino della Casa Bianca non si è fermato qui, ha anche ironizzato sui problemi tecnici che hanno segnato la diretta sul social media Twitter: “Wow! Il lancio di DeSanctus su Twitter è stato un disastro! La sua intera campagna sarà un disastro”, ha scritto Biden sul suo social media Truth.

Twitter, il social della destra americana?