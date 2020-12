Tesla: debutto amaro sullo S&P 500, analisti divisi sul futuro del titolo

Debutto amaro ieri per le azioni di Tesla Motors sullo S&P 500, il paniere delle 500 società più capitalizzate d’America.

Il produttore di auto elettriche, che aveva già scontato largamente la sua inclusione nell’indice S&P 500 (+70% dell’annuncio, +673% da inizio anno) ha chiuso il primo giorno di contrattazioni con un calo del 6,5%.

Le prese di beneficio che, per alcuni analisti, sono solo un assaggio delle flessioni future, sono scattate in una seduta grigia per l’azionario dopo le notizie relative alla variante del SARS-CoV-2. Lo stesso fondatore e numero uno Elon Musk ha espresso timori sul futuro del titolo.

A questi prezzi di mercato, il produttore di auto elettriche ha una capitalizzazione di 658 miliardi di dollari e risulta la sesta società più capitalizzata sul mercato statunitense, dopo Apple, Microsoft, Amazon, Google e Facebook. Il suo valore è pari a circa sette volte il valore aggregato delle concorrenti “tradizionali” Ford e General Motors ed ha raggiunto un livello quasi pari al peso di tutto il settore energetico nell’S&P500.

Il futuro di Tesla? Analisti divisi

“Tutti gli acquisti sono stati effettuati venerdì. La domanda ora è cosa succederà“, ha affermato Keith Temperton, trader presso Forte Securities, spiegando che per ogni movimento di Tesla da $ 11,11, corrisponde ad un aumento/diminuzione dello l’S & P 500 subisce di un punto percentuale, mentre il rapporto prezzo / utili 2021 dell’S & P salirà a 22,6 da 22,3.

Da un’analisi di 34 banche di investimento che coprono le azioni Tesla per i prossimi 12 mesi, il prezzo obiettivo medio del titolo del costruttore americano è fissato a 440 dollari, valore che rappresenta un calo del 30% circa rispetto ai prezzi attuali.

Ta i più ottimisti, gli analisti di Goldman Sachs che, lo scorso 3 dicembre, hanno rivisto al rialzo da $ 455 a $ 780 il target price sul titolo, alzando il giudizio da “neutral” a “buy”.

Ieri, nel mezzo delle vendite, gli analisti di Wedbush hanno aumentato il target price da 560 a 715 dollari con un rating neutral. Gli esperti hanno confermato il loro “bull case”, che prevede un target price pari a $1.000 dollari.

Secondo l’analista di eToro, Adam Vettese: