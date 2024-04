Tesla corre in Borsa: Musk accelera sull’introduzione della guida autonoma in Cina

Accelerano in Borsa le azioni di Tesla, dopo che il produttore di auto elettriche guidato da Elon Musk ha raggiunto un importante traguardo per l’introduzione della tecnologia di guida autonoma in Cina.

Il prezzo delle azioni della società è salito del 7,59% stamani nel pre-mercato statunitense, con gli investitori hanno reagito alle notizie sulla visita del CEO in Cina.

Musk in Cina: cosa è successo

Nella giornata di ieri, Tesla ha dichiarato che le autorità locali cinesi hanno rimosso le restrizioni sulle sue auto dopo aver superato i requisiti di sicurezza dei dati.

Sebbene le auto elettriche di Tesla siano tra i veicoli più popolari in Cina finora sono state bandite da alcune proprietà governative a causa di problemi di sicurezza dei dati. Il produttore statunitense di veicoli elettrici ha lanciato l’FSD, la versione più autonoma del suo software Autopilot, quattro anni fa, ma non l’ha ancora reso disponibile in Cina, il suo secondo mercato più grande a livello globale, nonostante la domanda dei clienti.

All’inizio di quest’anno, l’amministrazione Biden ha annunciato un’indagine per verificare se le auto importate dalla Cina rappresentino davvero un rischio per la sicurezza nazionale a causa della loro capacità di raccogliere potenzialmente dati sensibili.

Nella tarda serata di domenica, una delle principali associazioni automobilistiche cinesi ha pubblicato un elenco di 76 modelli di auto che ha dichiarato di aver testato e trovato conformi ai requisiti di sicurezza dei dati della Cina, tra cui le auto Model Y e 3 di Tesla.

I problemi di sicurezza dei dati sono stati un ostacolo fondamentale che ha impedito a Tesla di realizzare un’implementazione completa del sistema in Cina. La notizia ha sollevato le aspettative proprio che il software di assistenza alla guida Full Self Driving di Tesla sia presto disponibile in Cina, che è il più grande mercato per i veicoli elettrici.L a guida autonoma completa è un aggiornamento dell’assistente di guida Autopilot di Tesla.

Inoltre, due fonti distinte hanno dichiarato a Reuters che Tesla ha raggiunto un’intesa con Baidu, principale motore di ricerca in Cina, per utilizzare la licenza di mappatura del gigante tecnologico cinese. L’obiettivo è la raccolta di dati sulle strade pubbliche cinesi, un passo cruciale proprio per l’introduzione del FSD nel Paese.

Musk incontra Li a Pechino

I media statali cinesi hanno riferito che Musk ha incontrato il premier Li Qiang a Pechino, durante il quale Li ha detto a Musk che lo sviluppo di Tesla in Cina potrebbe essere considerato un esempio di successo della cooperazione economica e commerciale tra Stati Uniti e Cina.

“Sono onorato di incontrare il premier Li Qiang. Ci conosciamo ormai da molti anni, dai primi giorni di Shanghai”, ha scritto Musk sulla piattaforma di social media X, apparendo in una foto con il premier.

Nel 2018 Tesla ha raggiunto un accordo con le autorità cinesi per la costruzione di uno stabilimento a Shanghai, il primo al di fuori degli Stati Uniti. Gli analisti di Wedbush hanno definito la visita a sorpresa “un momento importante per Tesla”.

“Mentre la storia della valutazione a lungo termine di Tesla è imperniata sull’FSD e sull’autonomia, un pezzo chiave mancante in quel puzzle è che Tesla renda disponibile l’FSD in Cina, che ora sembra alle porte”, ha detto Wedbush in un rapporto aziendale inviato via e-mail.

Musk ha incontrato anche Ren Hongbin, un funzionario governativo a capo del China Council for the Promotion of International Trade, l’organizzatore del salone dell’auto cinese, secondo quanto riportato dai media statali.

“È bello vedere che i veicoli elettrici stanno facendo progressi in Cina. In futuro tutte le auto saranno elettriche”, ha dichiarato Musk in un video pubblicato sui social media. Il viaggio di Musk è arrivato poco più di una settimana dopo aver rinunciato a una visita programmata in India per incontrare il Primo Ministro Narendra Modi, citando “obblighi molto pesanti per Tesla”.

Questo mese l’azienda ha dichiarato che avrebbe licenziato il 10% della sua forza lavoro globale, alle prese con il calo delle vendite e l’intensificarsi della guerra dei prezzi per i veicoli elettrici guidata dai marchi cinesi.