Tesla: Ark Invest punta su mega-rimbalzo titolo, può salire fino a 2.600 dollari (+1.350%)

Gli analisti di ARK Invest, la società di gestione degli investimenti, creata da Catherine Wood nel 2014, ne sono convinti: il titolo Tesla, il gigante dei veicoli elettrici di Elon Musk, salirà fino 2.600 dollari entro il 2029, grazie ai robo-taxi. Un target price che implica un potenziale di rialzo del 1.350% rispetto ai valori attuali (intorno ai 170 dollari).

Titolo può arrivare fino a 3.100 dollari

In una nota, diffusa ieri, gli esperti di ARK hanno suggerito che una stima rialzista (probabilità del 25% di realizzazione) collocherebbe il titolo a 3.100 dollari per azione. Una stima ribassista colloca invece il titolo a 2.000 dollari per azione, anche in questo caso con il 25% di probabilità di verificarsi.

Nata come azienda produttrice di veicoli elettrici, Tesla sta cercando di imporsi più come società tecnologica che come casa automobilistica. Per questa ragione, ARK sostiene che solo un quarto delle vendite e circa il 10% del potenziale di guadagno di Tesla nel 2029 deriveranno dal settore dei veicoli elettrici. Il 90% del valore deriverà dalla sua attività di robotaxi.

C’è da dire che Tesla non ha ancora lanciato un’attività di robo-taxi. Ma ARK sostiene che il lancio è garantito a breve.

“Riteniamo che Tesla lancerà un servizio di robo-taxi entro i prossimi due anni e che la probabilità che Tesla non riesca a lanciare un servizio di robo-taxi entro cinque anni sia minima”, hanno spiegato gli analisti, sottolineando che Tesla ha dichiarato che svelerà il suo prototipo durante un evento del prossimo 8 agosto.

Senza robo-taxi, rimbalzo molto più contenuto

E se Tesla non riuscisse a espandere la sua rete di robo-taxi in tempo, a causa delle difficoltà di ottenere l’approvazione normativa o per qualsiasi altra ragione? In quel caso le possibilità di rialzo sarebbero decisamente più contenute.

Gli esperti di ARK sostengono che se la rete di robotaxi Tesla non sarà operativa entro il 2029, l’obiettivo di prezzo sarà di a circa 350 dollari. In questo caso, non è escluso che Tesla possa lanciare un servizio di trasporto su strada, simile a Uber e Lyft.