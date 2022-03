Tesla apre gigafactory in Germania: produrrà Model Y per i clienti Ue

Taglio del nastro del nuovo stabilimento Gigafactory Berlin-Brandenburg in Germania di Tesla. Elon Musk aprirà ufficialmente il primo impianto di produzione Tesla in Europa mentre tenta di allentare la pressione dalle sue altre fabbriche negli Stati Uniti e in Cina. La casa automobilistica di Palo Alto sta lottando per tenere il passo con la domanda di EV considerando i lunghi ritardi per le Model Y e alcune Model 3 in diverse parti del mondo.

La scorsa settimana, Tesla ha dovuto chiudere temporaneamente la produzione nel suo stabilimento di Shanghai a causa di casi di Covid-19 che sembra rialzare la testa in Cina. Una decisione che ha limitato la produzione di veicoli made-in-China, Model 3 e Model Y, per almeno due giorni. Ora la produzione di auto elettriche direttamente in Ue per i clienti europei.

Tesla apre in Germania: auto per i clienti UE

La Gigafactory Berlin-Brandenburg è la quinta grande fabbrica di Tesla nel mondo, e la più grande fabbrica di auto elettriche in Europa per capacità. Qui verranno prodotte le auto elettriche destinate al mercato europeo. La realizzazione di Giga Berlin ha richiesto diversi anni di lavoro. Nel novembre 2019, quando Musk ha annunciato i piani per costruire uno stabilimento automobilistico in Germania, ha lodato l’ingegneria tedesca.

“Tutti sanno che l’ingegneria tedesca è eccezionale, di sicuro. Questo è parte del motivo per cui stiamo localizzando la nostra Gigafactory Europe in Germania. Abbiamo anche intenzione di creare un centro di ingegneria e design a Berlino, perché Berlino ha alcune delle migliori arti del mondo”.

Le autorità tedesche hanno dato a Tesla l’approvazione condizionata per iniziare la produzione il 4 marzo. La licenza condizionata per gli impianti di veicoli e batterie a Brandeburgo era molto attesa dopo i vari mesi di ritardi. Tesla aveva intenzione di iniziare la produzione di veicoli entro l’inizio dell’estate del 2021, ma la pandemia di Covid, complicazioni nella catena di approvvigionamento e scontri con gli ambientalisti hanno rallentato i suoi piani.

La gigafactory tedesca si sviluppa su un terreno di 300 ettari e conta su 227.000 metri quadri di edifici. A pieno regime arriverà a produrre 500.000 vetture all’anno e batterie per 50 GWh grazie all’impiego di 12.000 dipendenti. Più di 3.000 dipendenti hanno già iniziato a lavorare nello stabilimento e Tesla continuerà ad assumere migliaia di persone nel corso dei prossimi mesi. Dalla produzione alle business operations, dalla catena di approvvigionamento all’ingegneria o produzione di celle, la Gigafactory Berlin-Brandenburg offre lavoro in un’ampia varietà di settori. La Gigafactory Berlin-Brandenburg è stata costruita con l’obiettivo della sostenibilità. Tesla ha sfruttato le conoscenze apprese nella costruzione di stabilimenti di livello mondiale a Reno e Shanghai per ridurre l’impronta ambientale. Per esempio, il consumo di energia per ciascuna cella prodotta diminuirà del 70%, il consumo di acqua per auto prodotta sarà inferiore alla media dell’industria (2,2mc contro 3,7mc) e l’uso di solventi sarà significativamente ridotto nel reparto verniciatura.

Ma il problema dell’impianto tedesco è l’uso dell’acqua nella struttura.

“L’impatto sull’approvvigionamento idrico locale continua ad essere una preoccupazione per il futuro dell’impianto”, hanno detto gli analisti del settore auto di Deutsche Banke in una nota di ricerca aggiungendo che Tesla “dovrà fornire la prova di un uso appropriato dell’acqua e del controllo dell’inquinamento dell’aria per poter veramente aumentare il volume”.

“Le fonti hanno indicato che l’azienda potrebbe esaurire completamente la riserva d’acqua nella regione con la prima fase di costruzione dell’impianto, e avrà bisogno di ulteriori permessi di estrazione per espandere ulteriormente la sua capacità in futuro”. “Come tale, Tesla avrà, secondo quanto riferito, una fornitura sufficiente a sostenere l’obiettivo iniziale di 500.000 volumi, ma potrebbe affrontare ulteriori ostacoli in quanto prevede di espandere ciascuna delle sue Gigafactories a 1 milione di unità di produzione annuale.”

Oggi con l’inaugurazione sono state consegnare le prime 30 auto, Model Y Performance, capace di raggiungere i 514 km di autonomia WLTP, accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, mentre la velocità massima è di 250 km/h. In Italia è in vendita a partire da 68.990 euro con consegne stimate per i nuovi ordini a partire da aprile.