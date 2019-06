Tecnologia e innovazione in Creval

La tecnologia è sempre più presente nella vita di tutti noi e anche nel mondo bancario facilita il rapporto con i clienti.

Ne è un esempio la rinnovata filiale Creval di piazza San Fedele a Milano, dedicata alle esigenze della clientela privata e small business, nella quale si legano tradizione e innovazione grazie a un alto contenuto di tecnologia.

In questa agenzia il Creval mette a disposizione un’offerta completa che unisce il modo tradizionale di interagire con i clienti ad un modo completamente nuovo, molto rapido e facilitato.

Gli spazi appena ristrutturati hanno anche un valore simbolico: dal secondo dopoguerra hanno infatti ospitato il Credito Artigiano, entrato a far parte del Gruppo Credito Valtellinese nel 1995.

La nuova filiale consente ai clienti di vivere un’esperienza innovativa grazie a un concept al momento unico in tutta la rete del Creval, nato per rispondere sia alle richieste di un servizio veloce, efficace ed esteso nell’orario rispetto alla media delle altre filiali, sia alla necessità di una consulenza di alto livello.

Questa sede è operativa dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8.30 alle 19.00 mentre il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

La filiale evoluta si sviluppa su due piani. Al piano terra, oltre ad uno sportello tradizionale, sono presenti anche i servizi automatizzati (due ATM evoluti e una cassa self assistita) e quelli offerti dal modello Bancaperta. Quest’ultimo è un format di nuova concezione sviluppato da Creval in cui il cliente può effettuare tutte le operazioni bancarie tradizionali attraverso una postazione dedicata con un consulente collegato in video e disponibile in orari molto flessibili.

Al primo piano si trova invece il personale che si dedica ai servizi di consulenza: 15 professionisti qualificati tra family officer e gestori dei servizi alle piccole e medie imprese.

Una risposta alle esigenze sempre più articolate

Tutte queste novità permettono al Creval di fare fronte alle esigenze di un pubblico sempre più dinamico e impegnato rappresentato da risparmiatori e piccole e medie imprese.

Allo stesso tempo i nuovi servizi tecnologici installati in piazza San Fedele consentono di soddisfare anche le aspettative delle nuove generazioni maggiormente attenti e inclini alla digitalizzazione.

L’obiettivo è quello di far vivere al cliente la stessa esperienza indipendentemente dal modo in cui decide di approcciarsi alla banca.

Servizi in filiale in partnership con Nexi

I servizi di transazione evoluti con i nuovi Atm Smart che permettono ai clienti di effettuare in totale autonomia e in maniera semplice e immediata tutte le operazioni che prima venivano realizzate in cassa sono forniti da Nexi. Tra questi il versamento di banconote e assegni sul conto corrente, oltre naturalmente al prelievo in modalità self di denaro e agli altri servizi previsti per i correntisti.

Nuovi servizi per la clientela business

La partnership di Creval con Nexi comprende anche la fornitura ai clienti business dei nuovi Nexi SmartPOS®, strumenti evoluti per l’accettazione di tutti i pagamenti digitali.

Rispetto ai tradizionali lettori Pos gli SmartPOS sono strumenti intelligenti che funzionano come uno smartphone e in più sono dotati di un ecosistema di app utili per la gestione evoluta della propria attività.

I nuovi dispositivi sono anche in grado di fornire un supporto integrato nella gestione dei pagamenti, mettendo a disposizione una piattaforma digitale connessa con gli altri dispositivi utilizzati dagli imprenditori, in particolar modo con i registratori di cassa.

Inoltre un altro vantaggio significativo dei nuovi Nexi SmartPOS®, è quello di fornire all’esercente un’unica interfaccia sulla quale è possibile avere tutte le statistiche relative agli incassi sia in contanti sia tramite carta. Tutto questo consente all’imprenditore di ottenere un’elaborazione in tempo reale dei dati legati al proprio business per gestire e programmare meglio l’attività dell’azienda.

Insomma tecnologia e big data sono a disposizione dei correntisti e delle imprese per supportare al meglio le necessità di un mondo che corre sempre più veloce.