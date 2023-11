Taylor Swift entra nel club dei miliardari. Ecco quanto ha guadagnato nella sua carriera

Taylor Swift indubbiamente figura tra le cantanti più rilevanti e influenti a livello globale in questo momento. La sua musica genera profitti stratosferici, i suoi album sono sempre ai primi posti nelle vendite, il suo tour ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa e persino l’adattamento cinematografico ha ottenuto un notevole successo. L’insieme di questi successi ha portato la cantante statunitense ad entrare ufficialmente nella lista delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio netto di 1,1 miliardi di dollari, secondo Bloomberg. Grosso merito va al successo ottenuto dal tour della cantante chiamato Eras Tour, insieme al grande risultato al botteghino mondiale della sua versione cinematografica.

Non è di certo l’unica cantante ad essere entrata nel club dei miliardari, dato che anche Jay-Z e Rihanna lo sono diventati prima di lei; a differenziare Taylor Swift da questi artisti, però, è il fatto che la sua fortuna sia stata costruita quasi interamente solo grazie alla musica. Mentre Jay-Z e Rihanna possono contare su un fatturato che si ramifica su diversi ambiti, dagli alcolici alla moda, fino allo sport.

Come la cantante ha migliorato l’economia americana

L’Eras Tour ha generato tanto denaro quanto le economie dei piccoli paesi, aggiungendo 4,3 miliardi di dollari al prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Ma non solo: assieme a quello di Beyonce sempre di quest’anno, hanno ricevuto meriti per aver stimolato le economie delle città che hanno visitato, poiché i fan viaggiavano da ogni parte del paese per avere l’opportunità di assistere alle esibizioni dei cantanti. L’impatto è stato così significativo da catturare l’attenzione di una vasta gamma di interessati, dai piccoli imprenditori locali alla Federal Reserve. Il mese scorso, la Filiale di Filadelfia della Federal Reserve ha riportato che le prenotazioni alberghiere in occasione dell’arrivo di Taylor Swift in città hanno mostrato la crescita più robusta dall’inizio della pandemia.

Il successo della cantante ha portato Eric Winograd, direttore della ricerca economica di AllianceBernstein, ad aggiornare al rialzo rispetto all’inizio dell’anno le previsioni del Pil Usa a quasi l’1,5% per il 2023, affermando che erano state modificate proprio a causa di Taylor Swift, Beyoncé e del film Barbie.

Secondo Winograd, la buona notizia risiede nel fatto che i tour dei cantanti, inclusi quelli di Taylor Swift, non avrebbero ottenuto il grande successo che hanno raggiunto se i consumatori non fossero stati in grado di acquistare i biglietti, viaggiare e partecipare ai tour. Questo implica che la partecipazione dei fan e la loro capacità di partecipare agli eventi dal vivo sono fattori chiave dietro il successo di queste tournèe.

È importante ricordare che nel luglio dell’anno precedente, le tournèe di artisti come Taylor Swift, insieme alla rockstar Bruce Springsteen, hanno contribuito a generare inflazione, definita “funflation“, a causa dell’alto interesse e della domanda elevata per i biglietti e i servizi legati a tali concerti.

Taylor Swift: ecco come è diventata miliardaria

E anche la versione cinematografica del tour di Swift domina il botteghino americano: nel weekend di apertura, il film Taylor Swift: The Eras Tour ha incassato 96 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada, rendendolo il fine settimana più proficuo per un concert movie nella storia degli Stati Uniti. In Italia invece ha guadagnato al momento poco meno di un milione.

Indubbiamente, Taylor Swift può vantare una delle fanbase più affezionate al mondo, se non la più fedele. La vendita dei biglietti del tour ha fruttato 370 milioni di dollari, con un prezzo medio di 254 dollari a biglietto.

Ma come ha fatto Taylor Swift effettivamente a diventare miliardaria? Oltre ai proventi dai concerti, ci sono stati altri fattori significativi. Ha guadagnato 400 milioni di dollari dalla sua musica pubblicata dal 2019 a oggi, possiede proprietà immobiliari personali del valore di 110 milioni di dollari, ha incassato 80 milioni di dollari dalle royalties e ha ottenuto 120 milioni di dollari dalle piattaforme di streaming.

Carolyn Sloane, economista del lavoro presso l’Università di Chicago, ha affermato che la cantante oltre a essere un talento generazionale è anche una grande economista: “Ha grandi idee, è in grado di svilupparle e sembra essere piuttosto propensa al rischio”.

E le entrate di Universal sono in crescita

Il fenomeno culturale Taylor Swift ha contribuito poi ad alimentare le entrate dell’Universal Music Group nel terzo trimestre. Con l’uscita di “Speak Now (Taylor’s Version)”, la cantante è diventata la prima donna ad avere quattro album nella Top 10 contemporaneamente e la prima artista dopo i Beatles ad avere canzoni di tre album separati contemporaneamente nella Top 10.

Il fatturato totale è stato di 2,75 miliardi di euro (2,9 miliardi di dollari) nell’ultimo trimestre, in crescita del 3,3% su base annua. Il margine operativo lordo è stato pari a 581 milioni di euro, in aumento del 5,1%.