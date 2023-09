Taylor Swift avrebbe fatto impennare l’economia degli Stati nella quale si è esibita. In un certo senso si ripete una situazione che era stata denunciata qualche mese fa, quando Beyoncé si era esibita in Svezia. In quell’occasione, secondo alcuni analisti, la cantante avrebbe spinto l’inflazione in Svezia. Quella volta, l’accusa arrivò da Michael Graham, capo economista della Danske Bank, la più importante banca della Danimarca, un istituto con un’ampia presenza anche in Svezia. A seguito dell’arrivo del Renaissance Tour a Stoccolma era stato notato un importante aumento dei prezzi negli alberghi e nei ristoranti.

Questa volta, invece, a finire nell’occhio del ciclone è Taylor Swift, a cui sarebbe stato attribuito il merito di aver fatto impennare l’economia degli Stati in cui si è esibita. Ma non solo. Gli analisti prevedono che la spesa reale aumenterà dell’1,9% nel terzo trimestre, aiutata in parte dai tour negli stadi delle superstar della musica Taylor Swift e Beyoncé, nonché dai film di successo estivi Barbie e Oppenheimer. Ad effettuare queste previsioni è Morgan Stanley. Anche se questa impennata dell’economia potrebbe essere di breve durata.

Taylor Swift e Beyoncé, fanno impennare l’economia

Sarah Wolfe, economista di Morgan Stanley, ha spiegato che sono previsti dei ricavi senza precedenti legati agli eventi che abbiamo appena citato, che dovrebbero portare ad una crescita dei consumi nel trimestre di un settimo di un punto di percentuale.

Il tour di Swift, in particolare, ha attirato l’attenzione per il suo costoso mercato di rivendita e il fiasco nell’acquisto di biglietti che hanno portato Ticketmaster all’attenzione sia dei fan che dei legislatori. Beyoncé ha fatto notizia a livello nazionale per aver pagato per mantenere il sistema metropolitano di Washington, DC, in funzione più tardi dopo che il suo spettacolo è stato ritardato a causa del tempo inclemente.

Entrambi i tour sono stati accreditati per aver rilanciato le economie delle città che visitano, mentre i fan attraversano il paese per avere la possibilità di vedere i cantanti. I concerti e i film combinati hanno anche ispirato i partecipanti a vestire la parte dei personaggi nei film, incoraggiando ulteriori spese per nuovi abiti e accessori come braccialetti dell’amicizia e cappelli di feltro neri personalizzati.

L’impatto ha attirato l’attenzione di tutti, dagli imprenditori locali alla Federal Reserve. Il mese scorso, la Fed di Filadelfia ha riferito che le prenotazioni alberghiere in occasione dell’arrivo di Swift in città hanno mostrato la crescita più forte dall’inizio della pandemia.

I funzionari della banca centrale nel Beige Book hanno riferito che

Nonostante il rallentamento della ripresa del turismo nella regione in generale, maggio è stato il mese più forte per le entrate alberghiere a Filadelfia dall’inizio della pandemia, in gran parte a causa dell’afflusso di ospiti per i concerti di Taylor Swift in città.

L’impatto delle uscite cinematografiche

Barbie e Oppenheimer della Universal sono diventati noti come Barbenheimer; i due film sono stati un successo al botteghino, anche se gli scioperi sindacali di Hollywood hanno sostanzialmente fermato la produzione cinematografica.

Barbie è diventata l’uscita con il maggior incasso negli Stati Uniti quest’anno, mentre Oppenheimer è ora il terzo film con i migliori risultati al botteghino a livello mondiale di sempre del regista Christopher Nolan. Con l’aiuto di altri film, il fine settimana di apertura è stato il quarto più grande di sempre per il botteghino statunitense.

I rivenditori hanno colto al volo la mania delle Barbie in particolare, vendendo articoli a tema, dalle scarpe col tacco ai salvagente per la piscina.

Con la fine dei tour e dei film, Wolfe prevede che il PCE reale si contrarrà dello 0,6% tra il terzo e il quarto trimestre. Il prodotto interno lordo reale dovrebbe segnare un aumento dello 0,1% nel quarto trimestre.

Wolfe ritiene che questo cambiamento possa attirare l’attenzione della Fed. La banca centrale, che sta ancora conducendo una guerra all’inflazione, secondo Wolfe dovrebbe considerare il rallentamento culturale come un altro motivo per essere pazienti al momento in cui deve decidere sul futuro andamento dei tassi di interesse.