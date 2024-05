American Express, vicini ai bisogni dei clienti tra viaggi e servizi innovativi

Il turismo come perno sul quale sviluppare e organizzare un’offerta sempre più ricca per i possessori di una carta Amex. Abbiamo intervistato in esclusiva Raymond Joabar, Presidente Global Merchant e Network Services del Gruppo American Express, per cogliere trend e novità sul mondo dei pagamenti cashless. Vediamo cosa ci ha raccontato nel dettaglio.

Amex è molto sensibile al mondo artistico e culturale, che iniziative avete in programma nei prossimi mesi?

“Nel mio ruolo di Presidente per Global Merchant e Network Services del Gruppo American Express, sono alla guida del team che gestisce i rapporti con i milioni di rivenditori e aziende in tutto il mondo che accettano Amex. Sappiamo che i nostri titolari di Carta amano viaggiare, esplorare nuove destinazioni e vivere le esperienze locali. Per American Express, questo significa essere là dove i nostri titolari si trovano, che si tratti di un hotel, un museo o una piccola attività locale. Siamo, per questo, impegnati a far crescere la nostra presenza a livello globale, proprio per garantire che i nostri Titolari di Carta possano utilizzare le loro carte ovunque essi risiedano, lavorino e viaggino di più.

L’Italia è una meta molto amata dai nostri titolari, in particolare perché molti di loro sono appassionati d’arte. Infatti, sosteniamo attivamente iniziative che mirano a promuovere l’arte e la cultura nel Paese, sia per i residenti che per i visitatori, contribuendo direttamente a preservare il patrimonio italiano in tutto il territorio. Il nostro impegno mira a promuovere un turismo di alta qualità, attirando turisti da tutto il mondo e offrendo ai nostri Titolari di Carta un accesso speciale a esperienze memorabili. Recentemente, abbiamo collaborato con il Museo Nazionale Romano per digitalizzare sia il catalogo dei reperti che il suo archivio fotografico. Questo progetto ha portato alla luce migliaia di opere d’arte provenienti dagli archivi – tra cui una delle mie preferite, il Discobolo, – rendendole più facilmente accessibili a ricercatori, accademici e al pubblico in generale. Stiamo, inoltre, sostenendo i lavori di restauro e conservazione del ‘porticus post scaenam’ presso il Teatro Antico di Taormina in Sicilia, un monumento archeologico iconico. Riconosciamo il fondamentale ruolo che la cultura svolge nell’arricchire le nostre vite, soprattutto in una città come Venezia, dove sosteniamo iniziative volte a rendere la città più attrattiva per il turismo in entrata. Ad esempio, quest’anno sponsorizziamo la 60ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia”.

Che tipo di vantaggi avete portato alle comunità locali favorendo un maggiore afflusso di turisti?

“Un esempio è il sostegno che forniamo ai negozi di prossimità. Attraverso la nostra campagna Shop Small, incoraggiamo i Titolari di Carta a spendere e a sostenere le piccole attività premiandoli con un cashback, e, di conseguenza, sosteniamo l’intera collettività. Inoltre, collaboriamo con gli esercenti per offrire ai nostri Titolari di Carta dei premi, le “Amex Offers”, che contribuiscono a guidare ulteriore spesa presso le attività. American Express offre agli esercenti l’accesso a una base di clienti particolarmente fedeli, che tende a spendere di più. In particolare, nel 2023 i titolari di Carta American Express in Italia hanno speso in media 3,2 volte di più rispetto ai non titolari di carta, con una spesa per transazione che è stata in media 1,9 volte superiore” .

Quali sono le principali esigenze dei vostri clienti quando si spostano per motivi di turismo?

“I viaggi sono una parte fondamentale dei nostri servizi e del nostro brand. I nostri Titolari di Carta hanno una prospettiva internazionale quando devono scegliere dove viaggiare, e sono sempre molto attenti alle attività da svolgere una volta arrivati a destinazione. Lavoriamo continuamente per offrire loro le migliori esperienze, migliorando i vantaggi legati ai viaggi e ampliando sempre più l’offerta di luoghi in cui possono utilizzare le loro carte nel mondo.

I titolari di Carta American Express sono cittadini globali, che viaggiano in tutto il mondo per lavoro e per piacere. Desiderano esperienze autentiche, che li immergano nella cultura locale, spesso al di fuori dei percorsi più noti, come evidenziato nel nostro report annuale “2024 Global Travel Trends”, che ha rivelato, ad esempio: il 63% degli intervistati che ha pianificato di visitare più di un Paese in un unico viaggio nel 2024, prevede di farlo in Europa; l’84% prevede di spendere di più o la stessa cifra per i viaggi nel 2024 rispetto allo scorso anno; l’89% ha intenzione di utilizzare dei “piccoli trucchi” per viaggiare meglio, come spostarsi durante i periodi di bassa stagione o utilizzare i punti accumulati con la Carta di Credito per risparmiare sui viaggi nel 2024; il 77% dà più importanza all’esperienza di viaggio rispetto al costo. Grazie all’esperienza e alla vasta conoscenza dei nostri consulenti di viaggio, siamo in grado di aiutare i titolari di Carta a trovare la sistemazione perfetta, il modo più efficiente per raggiungere la destinazione e le attività locali più interessanti per pianificare viaggi indimenticabili”.

La presenza di Amex tra gli esercenti italiani sta crescendo. A che punto siamo?

“Negli ultimi cinque anni abbiamo registrato una crescita significativa nell’accettazione, inclusa l’Italia. Dal 2017, è, infatti, più che triplicato il numero di punti vendita che accettano le carte American Express in tutto il mondo, raggiungendo 89 milioni di attività a livello globale. In Italia, nello specifico, tra il 2022 e il 2023, 270.000 nuovi esercenti hanno iniziato ad accettare le carte American Express, con 155.000 nuovi esercenti aggiunti al nostro network nel solo arco del 2023. L’Italia ha una solida base di titolari di Carta ed è anche una meta molto popolare per i nostri titolari di Carta internazionali; quindi, è importante per noi ampliare la copertura a livello locale, non solo nelle principali località turistiche. Infatti, oltre alle grandi città come Roma, Venezia, Firenze e Napoli, poniamo molta attenzione anche ad alcuni settori chiave, mete turistiche e attrazioni.

Ad esempio, a Torino nel 2022, abbiamo aggiunto oltre 2.000 nuovi esercizi nei settori del food, beverage, alloggio, vendita al dettaglio e supermercati; a Milano, abbiamo aggiunto oltre 4.000 esercizi negli stessi settori. I titolari di Carta in Italia hanno anche accesso alla nostra piattaforma Amex Offers, dove possono guadagnare crediti sul conto o punti Membership Rewards su acquisti selezionati. Ad esempio, nelle Dolomiti, quando i titolari di Carta lo scorso inverno usavano la loro Carta Amex per comprare uno skipass (€10 di cashback a fronte di una spesa minima di €70), oppure quest’estate, in caso di un drink o un pranzo presso il famoso Club Moritzino (€30 di cashback per una spesa con Carta di €100). Quindi, oltre a ricevere punti sulla spesa, ottengono anche vantaggi aggiuntivi disponibili solo tramite American Express. Inoltre, i partner del nostro network contribuiscono a far accettare American Express per nostro conto presso altri esercizi commerciali. Questo favorisce la crescita di Amex, perché ci permette di raggiungere un numero maggiore di commercianti e titolari di Carta alla rete, a un ritmo più veloce”.

Quali sono i veri vantaggi di possedere una carta Amex?

“Aggiorniamo continuamente i nostri prodotti con benefici e servizi innovativi, basati sulle preferenze e le tendenze di spesa dei nostri titolari di Carta. Questi vantaggi rendono l’appartenenza di un titolare di Carta al mondo Amex particolarmente significativa e ci permettono di attirare sempre più clienti, in particolare Premium, Millennial e Gen Z. Ad esempio, la nostra Carta Platino permette ai titolari di Carta l’accesso gratuito in oltre 1.400 lounge negli aeroporti di 140 Paesi.

Non solo, offre benefici speciali sulle prenotazioni effettuate tramite American Express Travel presso Fine Hotels + Resorts o The Hotel Collection, fino a €300 di credito in estratto conto per anno solare quando cenano in ottimi ristoranti di fine dining in Italia e all’estero, e un voucher di €150 ogni anno per prenotazioni tramite American Express Viaggi. A differenziarci ci sono poi le nostre partnership strategiche. Dal network di partner di prodotti co-brand in tutto il mondo agli oltre 2.000 brand che contribuiscono a creare valore per i clienti attraverso le Amex Offers. Infine, collaboriamo con oltre 80 aziende in tutto il mondo per offrire ai Titolari di Carta accesso speciale a eventi ed esperienze dedicate”.