Superbonus 110% ridotto al 75%: le novità allo studio

Via la maxi aliquota prevista dal Superbonus 110% sostituita da una più bassa al 75%, ampliamento della platea dei beneficiari e snellimento delle procedure burocratiche previste. Queste alcune delle novità più importanti previste dalle linee di indirizzo del Recovery Plan (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) approvate di recente, con specifiche risoluzioni di maggioranza, da Camera e Senato, sulla base delle quali il Governo traccerà la versione definitiva del PNRR che l’Ue attende entro la fine di aprile.

Superbonus 110%: come potrebbe cambiare

Il Superbonus al 110%, la maxi detrazione fiscale prevista per una serie di interventi di efficienza energetica sugli immobili andrà avanti fino al 31 dicembre 2023 nelle intenzioni di Camera e Senato ma si pensa ad una modifica sostanziale.

Il Senato difatti ha proposto di armonizzare le aliquote tuttora esistenti per interventi sugli immobili e semplificare la progettazione dei lavori. Bonus ristrutturazione, bonus mobili, ecobonus, bonus verde, bonus facciate e superbonus tutte in un’unica detrazione fiscale con aliquota al 75%.

Altra novità è la riduzione dei tempi per ottenere lo sconti fiscali. Se ad oggi le detrazioni per interventi di casa sono da spalmare in dieci quote annuali di pari importo, si pensa a duna riduzione a 5 anni come accade oggi per il Superbonus.

Inoltre la maxi detrazione al 110%, nel futuro al 75% potrebbe essere estesa ad altri soggetti. Dalle persone fisiche e condomini, si estenderebbe anche a strutture ricettive, alberghi, imprese agricole e aziende agrituristiche, ma anche a scuole, strutture sanitarie, giuridiche e sportive nell’intento così di rimodernizzare l’intero patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato.

Ad aprire a queste sostanziali novità il ministro della Transizione ecologica Cingolani durante il question time al Senato.