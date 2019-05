Il passo falso più comune di chi inizia a investire

Iniziare presto a investire, lo abbiamo ricordato spesso, può essere il miglior modo per conseguire risultati finanziari importanti a lungo termine, compreso un ritiro anticipato dalla vita lavorativa. Allo stesso tempo, non va trascurato il rischio di avvicinarsi alla finanza con approcci del tutto sbagliati. Un tipico esempio è stato ricordato dal presidente di Bone Fide Wealth, Douglas Bonepart: “Ad ogni conferenza”, ha twittato Bonepart, “c’è una probabilità del 99% che un giovane mi chieda dove investire 1.000 dollari. C’è una probabilità del 99% che io risponda di tenere quella somma in contanti. Niente ti rivela quanto tu non sia pronto per investire come chiedere consiglio in merito a un’azione sulla quale investire”

