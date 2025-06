Stellantis, parte oggi l’era Filosa: annunciata la nuova squadra manageriale. Tre gli italiani ai vertici

Al suo esordio come amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa ufficializza la composizione del nuovo Leadership Team del gruppo automobilistico. La squadra scelta punta su risorse interne e valorizza competenze consolidate, con un’impronta fortemente imprenditoriale.

“Il team che annuncio oggi attinge a tutto ciò che di meglio c’è in Stellantis, leader interni che hanno una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sarà fondamentale per il nostro successo futuro” ha dichiarato Filosa, che mantiene anche la responsabilità diretta per il Nord America e i brand statunitensi.

Tra i vertici nominati spiccano tre dirigenti italiani: Davide Mele, Monica Genovese ed Emanuele Cappellano. Una presenza che conferma il peso della managerialità italiana all’interno del gruppo globale.

Tre italiani nella squadra di vertice

Davide Mele assume la responsabilità della pianificazione prodotto, un ruolo chiave per la definizione delle future piattaforme e modelli del gruppo. Ingegnere gestionale, è entrato nel gruppo nel 2001 dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui la guida dei programmi globali e, più recentemente, l’area Global Parts & Services.

Monica Genovese sarà invece responsabile delle vendite, in un momento cruciale per la gestione delle catene di fornitura e l’equilibrio tra domanda e approvvigionamento. Formazione tecnica al Politecnico di Torino, la manager ha iniziato in produzione per poi concentrarsi sull’area acquisti, ricoprendo ruoli regionali e globali nella funzione purchasing

Emanuele Cappellano guiderà l’area Sud America e avrà la responsabilità della business unit Stellantis Pro One, dedicata ai veicoli commerciali, considerata strategica per la crescita del gruppo. Laureato in Economia, è alla guida del Sud America dal novembre 2023. Prima di rientrare in Stellantis ha ricoperto ruoli esecutivi nel gruppo Marcolin. In precedenza è stato cfo di FCA Sud America.

Continuità e rafforzamento nelle aree chiave

Tra i ruoli chiave, Jean-Philippe Imparato che continuerà a guidare l’Europa, con anche Maserati sotto il suo perimetro. Philippe de Rovira assumerà la responsabilità delle operazioni nel resto del mondo, mantenendo la supervisione dei servizi finanziari. Doug Ostermann, che resta Cfo, seguirà operazioni straordinarie, fusioni, acquisizioni e joint venture.

Tra i confermati, Ned Curic resta al vertice di sviluppo prodotto e tecnologia, mentre Sébastien Jacquet, già nominato responsabile qualità, entra a far parte del team. Arnaud Deboeuf continuerà a occuparsi delle attività produttive globali, Scott Thiele guiderà la supply chain, integrando pianificazione e produzione. Xavier Chéreau mantiene la responsabilità delle risorse umane e della sostenibilità.

Completano il gruppo operativo centrale Ralph Gilles (design), Olivier Francois (marketing), Alison Jones (aftermarket, servizi e economia circolare), Clara Ingen-Housz (comunicazioni e affari societari) e Giorgio Fossati (General Counsel). Richard Palmer, ex cfo, continuerà a supportare il ceo come consulente strategico.