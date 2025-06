Stellantis: gli obiettivi del nuovo ceo Filosa per raggiungere i bonus

È stata fissata per il prossimo 18 luglio 2025 ad Amsterdam l’assemblea straordinaria degli azionisti di Stellantis, chiamata a deliberare sulla nomina di Antonio Filosa come amministratore esecutivo del gruppo automobilistico. Durante l’incontro sarà definita ufficialmente anche la struttura retributiva del futuro Ceo, con la comunicazione completa dei compensi previsti.

Chi è il nuovo AD di Stellantis

Antonio Filosa, come ricorda Stellantis nella nota ufficiale, è un dirigente con una lunga esperienza nel settore automobilistico, costruita in oltre 25 anni di attività all’interno del gruppo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano, guidando le operazioni di Stellantis sia in Sud che in Nord America, oltre ad aver diretto in passato la funzione Quality a livello globale.

Durante il suo incarico come chief operating officer per il Sud America, Filosa ha contribuito in modo decisivo al successo di Fiat, portando il marchio alla leadership di mercato nella regione. Ha inoltre sviluppato significativamente altri brand del gruppo, tra cui Peugeot, Citroën, Ram e Jeep, rafforzando ulteriormente la presenza di Stellantis nel continente.

Un momento chiave della sua carriera è stato la creazione dello stabilimento di Pernambuco, che è diventato uno dei poli produttivi automobilistici più importanti del Sud America. Proprio da lì è partito il rilancio di Jeep in Brasile, che oggi rappresenta il primo mercato del marchio al di fuori degli Stati Uniti.

Successivamente, Filosa è stato nominato Ceo di Jeep, con l’obiettivo di espandere la presenza globale del brand. Sotto la sua guida, Jeep ha consolidato le sue posizioni anche in Europa, grazie al successo di modelli come la Jeep Avenger, diventati best seller nel segmento.

Nel dicembre 2024, è stato promosso chief operating officer per le Americhe. Da allora ha avviato un percorso di rafforzamento delle operazioni statunitensi, riducendo le scorte nei concessionari, riorganizzando il team dirigente e spingendo l’introduzione di nuovi prodotti e propulsori. Ha anche intensificato il dialogo con partner chiave come concessionari, sindacati e fornitori, ponendo le basi per una gestione più dinamica e integrata del mercato americano.

Quanto guadagna Antonio Filosa

Nel contesto dell’annuncio dell’assemblea straordinaria, Stellantis ha comunicato anche le cifre legate alla retribuzione di Antonio Filosa in qualità di nuovo CEO. Il pacchetto retributivo, che comprende una componente fissa, bonus variabili e incentivi a lungo termine, può superare i 23 milioni di euro all’anno, pur restando inferiore a quello percepito dal suo predecessore Carlos Tavares.

Nel 2025, Filosa percepirà uno stipendio fisso di 1.656.000 euro. A questa cifra si aggiungerà un bonus annuale legato al raggiungimento di determinati obiettivi, pari a 3.312.000 euro, oltre a un incentivo a lungo termine (LTI) del valore minimo di 8.280.000 euro.

È previsto anche un premio in contanti di 1.104.000 euro e un beneficio fiscale di 897.000 euro, pensato per compensare la tassazione derivante dal trasferimento internazionale. Complessivamente, la retribuzione annua potenziale per il 2025, considerando gli obiettivi raggiunti, sarà pari a 16.249.000 euro, mentre la massima, con bonus e LTI ai livelli più alti, potrà arrivare fino a 23.197.800 euro.

Dal 2028, con il contratto quinquennale soggetto a rinnovo ogni due anni, la retribuzione massima prevista dovrebbe ridursi, arrivando a una soglia di circa 21 milioni di euro.

Quali sono gli obiettivi di Stellantis

Oltre alla retribuzione base, l’ex capo di Stellantis in Nord America riceverà un bonus annuale basato sul raggiungimento degli obiettivi finanziari e di piano aziendale stabilito dalla società fino al 400% dello stipendio base.

Presentato nel marzo 2022, Dare Forward 2030 è il piano di Stellantis che si sviluppa attorno a tre pilastri fondamentali che ci permetteranno di realizzare gli obiettivi finanziari e di creazione di valore.