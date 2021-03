Stellantis: FCA e PSA tengono nonostante la pandemia, dividendo extra da un miliardo

Nonostante la pandemia, che ha mandato a picco le vendite delle auto, per Fca e Psa, da gennaio insieme sotto il marchio Stellantis, il 2020 è stato nel complesso positivo.

Grazie all’accelerazione dell’ultimo trimestre, i due gruppi si sono lasciati alle spalle un anno senza perdite i rispettivi bilanci del 2020. Lo ha reso noto la società che ha approvato i conti del 2020, anno che si è chiuso per Fca in pareggio e per Psa con un utile netto in calo a 2,2 miliardi.

Positiva la reazione del titolo in Borsa del gruppo italo-francese, che in mattinata segna rialzi superiori all’1%.

Stellantis, dividendo da un miliardo di euro

Il nuovo consiglio di amministrazione ha anticipato la distribuzione agli azionisti un dividendo speciale per la fusione pari complessivamente a un miliardo di euro, come previsto dall’accordo per la fusione, pari a 0,32 euro per azione.

I risultati di Fca e Psa nel 2020 “dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall’unione di due Gruppi sani e forti. Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate” ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, commentando i conti delle due società nell’anno precedente alla fusione.

Stellantis, le attese per il 2021

Guardando al 2021, Stellantis prevede per il mercato dell’auto nel 2021 una crescita dell’8% in Nord America, del 20% in Sud America, del 10% in Europa, del 3% in Medio Oriente e Africa, del 3% in India e Asia Pacifico e del 5% in Cina.

Per l’anno in corso, il gruppo stima un margine operativo adjusted al 5,5-7,5% se non ci saranno lockdown significativi dovuti al Covid-19.