Stellantis crolla in borsa. Analisi tecnica del titolo

Stellantis, la casa automobilistica nata dalla fusione tra FCA e PSA, ha subito un crollo in borsa a seguito del cambio inatteso del direttore finanziario Richard Palmer. Natalie Knight, attualmente cfo presso Ahold Delhaize, sostituirà Palmer non oltre il 10 luglio 2023. Gli analisti di Intermonte hanno definito la scelta “rischiosa”, mentre Jefferies ha sottolineato la crescente attenzione della casa automobilistica sul mercato statunitense.

Male il settore auto in borsa

L’indice Stoxx 600 Auto è il peggiore in Europa, con Pirelli & C e Brembo in netto calo a Milano. Renault guida al ribasso il comparto, dopo aver perso anche il 7%, nella giornata in cui ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2023. I big dell’auto, Volkswagen, Bmw e Mercedes perdono tutti terreno, in linea con Continental e la holding Porsche.

Le notizie in arrivo dagli Usa, dove il produttore di auto elettriche Tesla ha pubblicato i risultati, hanno contribuito a pesare sul settore automobilistico. I margini di Tesla sono crollati a causa del taglio dei prezzi deciso dalla società di Elon Musk per mantenere i modelli prodotti più concorrenziali sul mercato. Tuttavia, gli analisti di Intermonte hanno affermato che i risultati di Tesla offrono spunti di lettura nel complesso neutrali/al margine positivi per quanto riguarda la pressione sull’industria.

Inoltre, l’atteggiamento aggressivo sui veicoli elettrici da parte di Tesla potrebbe complicare la transizione delle case automobilistiche tradizionali. Nonostante ciò, Renault ha indicato una crescita nelle vendite mondiali e nei ricavi rispetto al primo trimestre del 2022.

Analisi tecnica del titolo Stellantis

Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,41%. Nella giornata abbiamo assistito ad un avvio debole ed apertura a 16,80 euro, sotto i minimi della seduta precedente, seguito da un indebolimento che persiste nella giornata, e chiusura a 16,05 in prossimità dei minimi di seduta.