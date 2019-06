Startup, gli errori più comuni in vista del crowfunding

Anche se la popolarità del crowdfunding, come strumento di finanziamento delle startup, è in forte ascesa, non sempre la società riesce a decollare in termini di crescita. A pesare sul successo non sono solo idee imprenditoriali che non hanno le caratteristiche giuste per imporsi, ma anche “errori strategici che si accompagnano alla difficoltà di accedere ai finanziamenti” spiega Tommaso Baldissera Pacchetti, Ceo di CrowdFundMe, il primo portale italiano di equity crowdfunding a quotarsi in borsa (lo scorso 25 marzo), “Una campagna di crowdfunding è tutto fuorché semplice, richiede un grande lavoro ed è importante arrivare preparati”.

CrowdFundMe ha dunque elaborato una breve guida in cinque punti che mette in luce gli errori più frequenti che precedono od accompagnano il lancio di una campagna di crowdfunding.