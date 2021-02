Spread: con Draghi al governo, differenziale giù a 50-60 punti

L’accettazione con riserva da parte di Mario Draghi dell’incarico conferito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di provare a formare un nuovo esecutivo ha avuto un effetto immediato sui mercati finanziari italiani.

Nelle ultime due sedute, si sono verificati forti acquisti non solo sulle azioni ma anche sui bond italiani, che hanno portato lo spread intorno ai 100 punti. Un segnale chiaro che gli investitori stanno premiando la scelta di Mattarella.

Non solo il mercato, ma anche gli analisti promuovono senza riserva la scelta di un esecutivo guidato dall’ex numero uno della BCE.

Per Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia:

“In caso di consultazioni positive con la raccolta di numeri significativi e duraturi in Parlamento (almeno 170 voti favorevoli/appoggi al Senato) Mario Draghi potrebbe non solo focalizzarsi sui punti già espressi dal presidente Mattarella ma anche sui principali problemi dell’economia italiana, dalla bassa produttività all’elevato livello di disoccupazione.

La credibilità internazionale e la reputazione di un governo con a capo Mario Draghi diminuirebbe il rischio paese “Italia” con uno spread in forte calo nelle prossime settimane sui livelli di Spagna e Portogallo (50-60 punti base). In tale scenario il settore bancario italiano riceverà molteplici benefici non solamente dalla discesa dello spread ma anche per un maggiore impegno dell’esecutivo ad agevolare la cessione di crediti deteriorati e maggiori incentivi governativi per un consolidamento del comparto per aumentare la redditività”.