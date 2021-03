SpaceX: miliardario giapponese cerca 8 persone per andare sulla luna

Otto i fortunati che potranno andare sulla luna con il miliardario giapponese Yusaku Maezawa. La sua missione, chiamata dearMoon, volerà sul razzo Starship di SpaceX nel 2023.

Annunciata a settembre 2018 insieme al fondatore di SpaceX Elon Musk, la missione di Maezawa permetterà di compiere il fatidico viaggio sulla luna a 10- 12 persone in tutto e otto membri dell’equipaggio saranno scelti da Maezawa che pagherà loro l’intero viaggio.

La missione dearMoon impiegherà tre giorni per volare verso la luna, girare dietro di essa in orbita, e poi tre giorni per tornare.

Gli aspiranti viaggiatori potranno pre-regiostrarsi sul sito web di dearMoon fino al 14 marzo. La domanda di pre-registrazione richiede un nome, un paese, un indirizzo e-mail e una foto del profilo.

Un processo di “screening iniziale” inizierà il 21 marzo, per poi culminare con un’”intervista finale e controllo medico” a fine maggio. . Secondo i piani si andrà oltre il limite raggiunto dalle varie missioni Apollo, «Più lontano dal pianeta Terra di qualsiasi altro essere umano» ha detto Musk.

SpaceX: come partecipare alla missione DearMoon

Ci sono due “criteri chiave” richiesti ad ogni persona che fa domanda per volare con Maezawa. In primo luogo, il potenziale passeggero dovrebbe far progredire “qualsiasi attività” di cui si occupa “andando nello spazio”.

“Andando nello spazio si potrebbe fare qualcosa di ancora migliore, ancora più grande? Ha chiesto Maezawa. In secondo luogo, gli otto aspiranti astronauti devono “essere disposti e in grado di sostenere altri membri dell’equipaggio che condividono aspirazioni simili”, ha detto il miliardario giapponese.

La data di partenza prevista è il 2023 e tutti sono invitati a partecipare. Buona fortuna!