Elon Musk: i libri preferiti dal numero uno di Tesla e uomo più ricco del mondo

Il nome di Elon Musk è legato a progetti avveniristici e di successo tanto che, con i suoi 185 miliardi di dollari, è riuscito a diventare l’uomo più ricco del mondo, riuscendo a spodestare Jeff Bezos il patron di Amazon.

Parliamo di Elon Musk, il CEO di Tesla che in soli dodici mesi, avrebbe accresciuto il suo patrimonio per un importo più grande dell’intera ricchezza di Bill Gates, fondatore di Micrososft: 132 miliardi di dollari. Per dare un’idea dell’improvviso balzo nella classifica, che era stata dominata dal fondatore di Amazon dal 2017, basti ricordare che Elon Musk aveva iniziato il 2020 con un patrimonio pari a “soli” 27 miliardi di dollari.

Ma non solo Tesla. L’istrionico Musk è anche fondatore, CEO e CTO di Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), co-fondatore e CEO di Neuralink, presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e co-fondatore di PayPal e OpenAI. Ma non solo. Di recente l’estroso patron della Tesla, ha annunciato che darà un premio da 100 milioni di dollari a chi sarà in grado di sviluppare la migliore tecnologia per catturare le emissioni di anidride carbonica presenti nell’aria.

Elon Musk, le letture preferite

Tentare di emulare Elon Musk è ovviamente fantascienza ma carpirne i segreti di investimento e le idee di pensiero può essere una buona idea di partenza.

A tal proposito, il sito /mostrecommendedbooks.com/ ha raccolto una lunga lista di libri, ben 62, che il numero uno di Tesla ha detto, in interviste e tweet di leggere.

Tra questi si segnalano:

1) Life 3.0 di Max Tegmark,

2) The Big Picture di Sean Carroll,

3) Lynbg di Sam Harris,

4) Screw Business As Usual di Richard Branson,

5) Superintelligence di Nick Bostrom,

6) Daemon di Daniel Suarez,

7) La ricchezza delle nazioni di Adam Smith,

8) Surface Detaiul di Ian M.Banks,

9) Il Capital di Karl Marx,

10) Aspettando Godt di Samuel Beckett,

11) Caterina La grande di Robert Massie,

12) Il Trono di Spade di George R.R. Martin,

13) Il Signore degli Anelli di Tolkien e tanti altri.