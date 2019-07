S&P 500 vicino ai 3.000 punti, per Morgan Stanley e BofA il rally avrà vita breve

Il rally dei mercati, dopo il cessate il fuoco nella guerra commerciale tra Usa e Cina, potrebbe avere vita breve. A dirlo sono gli analisti di Bank of America Merrill Lynch e Morgan Stanley, che non escludono una correzione dell’azionario già nel corso dell’estate. Questo perché – secondo gli analisti delle due banche americane – nonostante le buone intenzioni mostrate da Washington e Pechino durante il bilaterale a margine del G20, un accordo tra i due paesi tarderà ad arrivare.

Quando gli investitori si renderanno conto che per un’intesa ci vorranno mesi – dicono in sintesi gli esperti – sui mercati torneranno le vendite.

“Ci aspettiamo ancora una correzione durante il terzo trimestre” ha scritto in una nota Mike Wilson, strategist per i mercati Usa di Morgan Stanley.

Analogo scetticismo è stato espresso da Bank of America.

“Il fatto che non ci sia stata una svolta importante è coerente con il nostro quadro. Al momento l’economia e i mercati non sono abbastanza deboli da incentivare gli Stati Uniti a scendere a compromessi”, hanno osservato gli strategist della Bank of America. “Ci aspettiamo un accordo con la Cina, ma ci potrebbe volere una grossa correzione del mercato per arrivarci”, hanno poi aggiunto, spiegando che, in caso di intesa, lo S & P 500 potrebbe arrivare a toccare fino a 3.100 punti. Al contrario, nuovi dazi potrebbero causare perdite sul benchmark americano pari al 5%.