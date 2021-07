Smartphone: Xiaomi sorpassa Apple, è numero due nel ranking mondiale

L’avanzata della Cina nella tecnologia segna un nuovo traguardo. Questa volta nel comparto degli smartphone. Nel secondo trimestre, il produttore cinese di smartphone Xiaomi ha conquistato la seconda posizione nella classifica mondiale dei produttori, spingendo in basso Apple.

Il cambio ai vertici è stato reso noto dalla società di analisi Canalys. Secondo le stime della società di ricerca, tra aprile e giugno, il gruppo cinese ha visto la quota di mercato salire al 17%, davanti al 14% di Apple. In testa resta Samsung con un market share del 19%.

“Xiaomi sta facendo crescere rapidamente la sua attività all’estero”, ha dichiarato il responsabile della ricerca di Canalys, Ben Stanton, in un comunicato stampa, osservando che le spedizioni sono aumentate del 300% su base annua in America Latina e del 50% in Europa occidentale.