di Alessandro Sannini, presidente di Twin Advisors & Partners London ed head of strategy di 3iP Space

All’inizio degli anni ’80, in California c’era una regione soleggiata, con spiagge a ovest e sequoie a est, che stava iniziando a crearsi un’identità unica. Le aziende tecnologiche stavano fiorendo in quest’area grazie al suo background scientifico, alla disponibilità a condividere le conoscenze, alla mancanza di vergogna per il fallimento e alla vicinanza di istituzioni accademiche stellari. Quest’area avrebbe coltivato idee e persone incredibilmente innovative e in seguito sarebbe stata comunemente conosciuta come Silicon Valley. Tuttavia, in quel periodo le aziende tecnologiche avevano bisogno di capitali per decollare. Queste aziende non avevano molto accesso agli investitori azionari o ai finanziatori del debito, come le banche tradizionali, che non comprendevano le complessità di questo specifico tipo di prestiti early stage. Le banche consideravano queste aziende come intrinsecamente ad alto rischio e non degne di attenzione. Tuttavia, alcune persone hanno riconosciuto che esisteva un problema e che poteva essere risolto. Queste persone erano due banchieri di Wells Fargo, Roger Smith e Bill Biggerstaff, e un professore di Stanford, Robert Medearis. Questi tre uomini hanno vissuto e respirato la zona e hanno capito che avrebbe avuto un enorme impatto sull’economia futura e, insieme all’alleggerimento delle normative, hanno creato la Silicon Valley Bank.

La storia di Silicon Valley Bank

La Silicon Valley Bank aprì il suo primo ufficio nel 1983 come banca statale e membro della Federal Reserve. Iniziò subito a operare registrandosi presso la U.S. Securities and Exchange Commission, per raccogliere fondi dal pubblico, con un numero non comune di 100 fondatori sul modulo S-1. Questo è un esempio di due grandi vantaggi della banca: il networking e il marketing. Grazie ai loro precedenti rapporti con la Silicon Valley, hanno ottenuto un ampio accesso ad alcuni dei migliori talenti che questa aveva da offrire. Questi imprenditori tecnologici non solo avrebbero investito in questa banca, ma avrebbero anche effettuato depositi e segnalato i loro colleghi. Roger Smith ha dichiarato:

“Abbiamo promosso e venduto il nostro gruppo di fondatori. Non sono mai andato in nessun posto al mondo senza condividere il nostro gruppo di fondatori”.

Questa capacità naturale di entrare in contatto con le avanguardie dell’innovazione nascente era una parte centrale della loro strategia, che continua ancora oggi. Erano anche consapevoli del fatto che 100 fondatori avrebbero generato un’agitazione e attirato i curiosi a causa dell’unicità del numero e della qualità delle persone coinvolte. Ben presto un numero sempre maggiore di clienti ha varcato le porte dell’azienda, che è diventata quasi subito redditizia. Questo sembrava convalidare il loro modello di business, tuttavia dovettero affrontare il motivo per cui le altre banche non concedevano prestiti a queste aziende: erano troppo rischiose.

Perchè Silicon Valley Bank è fallita

La SVB si rivolge alle industrie tecnologiche della California e per anni è cresciuta rapidamente insieme a queste industrie. Ma poi, con l’esplosione dei finanziamenti speculativi nel boom della pandemia di coronavirus, i depositi sono aumentati in modo rapidissimo.

I clienti principali di SVB, le start-up tecnologiche, avevano bisogno di un posto dove mettere il denaro che i venture capitalist stavano versando loro. Ma SVB non aveva la capacità, o forse l’inclinazione, di fare prestiti al ritmo dei depositi. Così ha investito i fondi soprattutto in titoli di debito a lungo termine, a tasso fisso e garantiti dallo Stato.

Non era una buona idea, perché SVB era doppiamente sensibile all’aumento dei tassi d’interesse. Sul lato attivo del bilancio, l’aumento dei tassi riduce il valore dei titoli di debito a lungo termine. Sul lato delle passività, i tassi più alti significano meno denaro spinto verso la tecnologia e, di conseguenza, una minore offerta di fondi di deposito a basso costo.

Ad esempio, il settore delle start-up e scale-up spaziali ha dovuto reagire al fallimento di SVB. In un rapporto depositato il 10 marzo presso la Securities and Exchange Commission, Rocket Lab ha riportato un saldo complessivo con la Silicon Valley Bank “di circa 38 milioni di dollari, pari a circa il 7,9% del totale delle disponibilità liquide e dei titoli negoziabili della società al 31 dicembre 2022”. Secondo le relazioni annuali 10-K della SEC, Astra, Planet, Redwire e Rocket Lab hanno rimborsato i prestiti quando si sono quotate in borsa attraverso fusioni con società di acquisizione a scopo speciale.

Il problema dell’azzardo morale

Tuttavia, molte aziende spaziali hanno depositato entrate e investimenti nei conti della Silicon Valley Bank per anni. Alcuni amministratori delegati di aziende dicono agli investitori di essere fiduciosi che la Federal Deposit Insurance Corp. garantirà loro l’accesso ai fondi oltre il limite di 250.000 dollari.

Questo è ancora peggio del salvataggio della sola SVB. Significa che altre banche otterranno una protezione simile. Si è tentati di pensare che i salvataggi risolvano il problema, ma in realtà lo peggiorano. Il problema di fondo è l’azzardo morale, e ogni salvataggio fa sì che le persone si comportino in futuro in modo ancora più avventato.

Un’idea sbagliata comune è che l’azzardo morale non sia un problema perché gli azionisti della SVB perderanno molto denaro. Non è questo il punto. L’azzardo morale non fa sì che le banche vogliano fallire, ma inclina la strategia ottimale delle banche verso un’assunzione di rischio socialmente eccessiva.

Il problema sta peggiorando costantemente, nonostante una serie infinita di misure normative che non affrontano la causa principale del problema. Quando i regolatori colmano una lacuna, le banche trovano un metodo alternativo per aumentare il rischio.

Un’altra idea sbagliata è che non possiamo ridurre l’azzardo morale perché i grandi depositanti non prestano attenzione al rischio bancario. Certo che non lo fanno. Perché dovrebbero? Ma cosa succederebbe se temessero di perdere i loro soldi?

L’unica soluzione è ridurre il rischio morale. Invece, ci stiamo muovendo esattamente nella direzione opposta: aumentarlo. Ecco perché le crisi finanziarie saranno sempre più frequenti nei prossimi decenni.