Grande successo per la ventinovesima edizione di ITForum, che ha visto la partecipazione di oltre 4.700 visitatori. L’ITForum 2023 si è svolto al Palacongressi di Rimini giovedì 15 e venerdì 16 giugno 2023.

In occasione della due giorni, la più grande community in Italia di trader, investitori e risparmiatori italiani ha potuto conoscere tutte le novità del settore grazie alle numerose conferenze, ai molti workshop e al contatto diretto, agli stand, con i principali operatori del mercato. Tanti gli ospiti di rilievo, con nomi di richiamo internazionale, attraverso cui è stato possibile usufruire di un’offerta formativa esclusiva e dai temi fortemente innovativi.

Inoltre, nella serata di giovedì 15 giugno, sono stati consegnati gli ITForum Awards, i premi attribuiti agli operatori del settore dei servizi finanziari online che maggiormente si sono distinti nel corso dell’anno. I premi sono stati consegnati nelle categorie del trading e dei prodotti finanziari quali i certificati.

Il Premio Speciale Michele Maggi, in memoria del fondatore di Trading Library e co-ideatore di ITForum, è andato a Maurizio Mazziero (economista)

Prossimo appuntamento dell’ITForum sarà a novembre a Milano.

Cos’è l’IT Forum

L’ITForum si propone di essere una sorta di “viaggio educational” nel mondo dei mercati finanziari. L’obiettivo principale dell’evento è capire e imparare a gestire lo scenario in cui i trader devono muoversi, sia in termini macroeconomici, fondamentali e tecnici, sia in termini tecnologici per operare e affrontare preparati i mercati, sempre più in rapida evoluzione.