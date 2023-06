Inizia oggi la nuova edizione della storica manifestazione dedicata al mondo del trading e degli investimenti. Due giornate, il 15 e 16 giugno, al Palacongressi di Rimini.

“Il trading del futuro – Il futuro del trading“. Questo il titolo e spunto di riflessione che accompagna la nuova edizione dell’ITForum 2023, l’evento italiano dedicato agli investimenti, al trading e alla finanza digitale.

Nella due giorni, in calendario giovedì 15 e venerdì 16 giugno al Palacongressi di Rimini, si susseguiranno una serie di incontri dedicati agli appassionati del trading ma anche ai professionisti della finanza e ai risparmiatori.

Anche in questa edizione di ITForum in cattedra saliranno i più riconosciuti tra trader, formatori ed esperti del settore che in numerosi workshop affronteranno diverse tematiche come le nuove tecniche di trading, di risparmio e d’investimento, con un occhio attento agli scenari di mercato e alle criptovalute.

Come ogni anno l’evento, giunto alla ventinovesima edizione, sarà gratuito ed è possibile iscriversi direttamente dal sito dell’ITForum.

ITForum 2023, guardare al futuro del trading

Le parole trading e futuro sono al centro del claim della manifestazione, che punta a diventare una sorta di “viaggio educational” nel mondo dei mercati finanziari. L’obiettivo principale, sottolineano gli organizzatori dell’ITForum, è capire e imparare a gestire lo scenario in cui i trader devono muoversi, sia in termini macroeconomici, fondamentali e tecnici, sia in termini tecnologici per operare e affrontare preparati i mercati che oggi sono sempre più in rapida evoluzione.

“Negli ultimi anni il trading è andato oltre la pura e sola analisi tecnica delle diverse asset class, abbiamo notato che è in atto una vera e propria tendenza evolutiva che viene sempre più adottata dai trader e dagli esperti del settore”, racconta a WSI Gianluigi Raimondi, direttore di ITForum.it.

“Proprio durante la manifestazione i trader tenteranno di disegnare questo nuovo scenario, con un’attenzione all’analisi quantitativa e all’asset allocation in maniera strutturale – spiega – Ad esempio, prima si pensa come strutturare una determinata asset allocation sul proprio portafoglio e solo in un secondo momento si entra su determinati titoli o settori”. Insomma, secondo Raimondi, il trading resta un elemento chiave ma deve essere considerato più un “braccio operativo”. Fornisce, infatti, il timing dell’entrata e dell’uscita, rappresentando un vero fine tuning. Però, prima di andare sul trading, è necessario partire dallo studio dello scenario.

Un contesto in evoluzione e che potrebbe continuare ad attirare anche i giovani appassionati di trading. Nel corso dello scorso anno, sia a Rimini sia a Milano, gli organizzatori dell’ITForum hanno registrato alcuni nuovi trend in termini di partecipazione. “Già nel 2022 abbiamo assistito a uno svecchiamento del pubblico che ha preso parte all’ITForum, con i giovani attirati dalla voglia di criptovalute. Speriamo che questa tendenza continui anche quest’anno, grazie anche alla partecipazione della community di alcuni youtuber di successo sul mercato”, rimarca Raimondi che ricorda che da qualche anno ITForum si è sdoppiato: dopo l’edizione a Rimini, l’evento torna a novembre a Milano in un’unica giornata.

Anche quest’anno andranno di nuovo in scena all’ITForum gli ITForum Awards. Nella serata del 15 giugno verranno assegnati i premi, attribuiti da BFC Media. Riconoscimenti che andranno agli operatori che si sono distinti nei diversi comparti del trading e degli investimenti.

ITCup 2023, a Rimini la premiazione

A Rimini verrà premiato il vincitore dell’ITCup 2023, la numero 25, che conferma i punti fermi di sempre. Si alloca un capitale iniziale (minimo 2.000€), si opera dal 25 aprile al 10 giugno.

Vincerà colui che realizzerà il maggior guadagno percentuale rispetto al capitale iniziale. L’arena in cui confrontarsi è la più ampia possibile: tutti i mercati e gli strumenti che i broker mettono a disposizione (unica limitazione sul Sedex ai prodotti Vontobel).

In vista della finale Ascanio Strinati, organizzatore dell’ITCup, ha anticipato: “Vorremmo organizzare una mini-gara sia tra i trader esperti Eugenio Sartorelli, Tony Cioli Puviani ed Enrico Malverti (2 trader discrezionali e uno algoritmico) che tra i trader e il pubblico. Attraverso un sistema di sondaggi online. Aprire una posizione alle 15:30 e verificare il risultato alle 16:00. Una gara amichevole che diventa il pretesto per discutere di relazioni intermarket e trading di breve”.