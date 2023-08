Semestrale record per Fineco. Ecco tutti i numeri

Numeri record per la prima semestrale 2023 di Fineco. La banca milanese ha infatti conseguito nella prima metà del 2023 ricavi per 600,7 milioni di euro, in rialzo del 29,4% anno su anno. Ecco tutti i numeri.

I conti della banca

I conti positivi di Fineco sono dovuti a un margine finanziario in salita dell’86,1% anno su anno (grazie al rialzo dei tassi da parte della Bce) e dell’investing (+4,8%, grazie al contributo di Fineco Asset Management). L’utile lordo si è attestato a 441,5 milioni di euro, in crescita del 40,7% rispetto al primo semestre 2022, del 67,2% anno su anno e del 10,6% trimestre su trimestre. Alessandro Foti, ceo e direttore generale di Fineco, ha commentato:

“Si tratta di risultati molto solidi, che sono il frutto di una forte spinta verso gli investimenti da parte dei nostri clienti, del crescente interesse per le nostre piattaforme, di una maggiore richiesta di consulenza, e del successo delle iniziative messe in atto in questi sei mesi. Al forte impulso alla crescita della banca ha contribuito l’accelerazione dell’investing, grazie a Fineco AM, sempre più concentrata su una strategia mirata a soddisfare anche le più sofisticate esigenze finanziarie della clientela. Nei primi sei mesi dell’anno abbiamo proseguito nella continua innovazione e nel rinnovamento della nostra offerta di prodotti e servizi, restando sempre fedeli ai nostri principi di trasparenza, efficienza e sostenibilità. Continueremo a investire nello sviluppo delle tecnologie e di nuove piattaforme, nell’ulteriore miglioramento della customer experience dei nostri clienti e nel rafforzamento della nostra rete, con particolare attenzione al ruolo chiave della consulenza evoluta”.

La raccolta

A fine giugno 2023, le masse di Fineco si attestavano a 115,9 miliardi di euro, in aumento del 12,7% rispetto al giugno 2022. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 55,8 miliardi, in crescita del 9,9% rispetto a giugno 2022, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 31,6 miliardi (+46,8% anno su anno), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 28,5 miliardi (-6,6% anno su anno). In crescita del 19,2% le masse del private banking, che si sono attestate a 51,6 miliardi.

La consulenza di Fineco

La rete di Fineco è composta da 2.952 consulenti finanziari, distribuiti sul territorio con 425 negozi finanziari (Fineco Center). La raccolta netta del primo semestre 2023 tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 4,3 miliardi. I professionisti hanno aumentato la loro produttività, migliorando sia il portafoglio medio che la sua componente gestita.

Fineco ha lanciato il servizio di consulenza evoluta Advice+, caratterizzato da elevata personalizzazione, trasparenza e attenzione ai costi. Nel primo semestre 2023 la società ha acquisito 60.091 nuovi clienti (+25,2% anno su anno). Il numero dei clienti totali al 30 giugno 2023 è di 1.523.777.

Il ruolo di Fineco Asset Management

La casa prodotto di Fineco gestisce masse per 29,2 miliardi: 18,6 miliardi nella componente retail (+27,4% anno su anno) e 10,6 miliardi in quella istituzionale (+7,2% anno su anno). L’incidenza della componente retail rispetto al totale delle masse della banca è salita al 33,4% rispetto al 28,8% di un anno fa.

Fineco Asset Management (Fam) sta ampliando la sua offerta di soluzioni d’investimento. A questo proposito, ha appena lanciato la famiglia Smart Defence Single Strategy, che permette di partecipare alle strategie attive sviluppate da due tra i principali gestori al mondo, investendo nel mercato azionario e permette al cliente di coniugare protezione del capitale ed esposizione verso l’azionario.

Le prospettive per Fineco

Per quanto concerne i numeri, la banca milanese per quest’anno si attende una crescita del margine finanziario attorno al 70% rispetto ai risultati del 2022 e commissioni stabili.

Per quanto riguarda il 2024, è prevista una raccolta netta gestita di 5 miliardi e margini commissionali dopo le tasse fino a 55 punti base. In generale, nei prossimi anni è confermata l’attesa di una raccolta robusta, di alta qualità e con la priorità sul mantenimento del mix prevalentemente orientato verso il gestito, grazie alle nuove iniziative intraprese.

Foti ha annunciato che Fineco intende lanciare un nuovo conto dedicato esclusivamente al trading, con costi zero, commissioni vantaggiose per gli utenti non professionali, e un servizio di apertura conto più rapido e semplificato. Saranno inoltre ampliati i sottostanti dei certificati a leva. Infine, in merito all’internazionalizzazione della banca, il numero uno di Fineco ha precisato: