Sella Sgr, 10 anni ad impatto positivo: il report sul fondo Investimenti Sostenibili

Nel Report di Impatto 2024 il fondo Investimenti Sostenibili di Sella Sgr festeggia un decennio di risultati tangibili: 582 mila persone raggiunte da cure sanitarie, 40 mila MWh di energia rinnovabile prodotti solo lo scorso anno, 17 mila tonnellate di rifiuti evitate dal 2015 e 2,6 milioni devoluti a progetti solidali. Nato nel 1999 come fondo etico e oggi classificato Articolo 9 SFDR, il portafoglio combina criteri ESG e rendimento, finanziando iniziative che spaziano dal social housing al biodiesel fino all’AI per la ricerca medica.

I risultati ottenuti da Sella Sgr

Dieci anni di impatto positivo documentati nel Report di Impatto che Sella Sgr pubblica annualmente. Dal 2015, infatti, la società di gestione del risparmio del gruppo Sella misura e rendiconta i risultati ambientali e sociali generati dal fondo Investimenti Sostenibili. Gli investimenti presenti nel portafoglio del fondo possono contribuire, sia direttamente che indirettamente, al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, generando in alcuni casi effetti riscontrabili in maniera trasversale e, in altri, risultati quantitativamente misurabili.

I risultati del fondo green

Il fondo, nato nel 1999 come fondo etico, è diventato nel 2015 uno dei primi fondi comuni in Italia con una politica di investimento a impatto. Dal 2021, è classificato come prodotto finanziario che persegue obiettivi di investimento sostenibili ai sensi dell’Articolo 9 del Regolamento SFDR. Nel corso del 2024 il fondo ha rafforzato il proprio contributo allo sviluppo sostenibile. Grazie ai progetti finanziati sono stati risparmiati oltre 135 milioni di litri d’acqua e 1.078 MWh di energia, mentre l’installazione di 161 contatori intelligenti ha reso più efficiente la gestione dei consumi. Sul versante ambientale, le iniziative hanno evitato l’emissione di quasi 17 mila tonnellate di CO₂ e l’accumulo di 894 tonnellate di rifiuti, oltre a generare 40.566 MWh di energia pulita e a mettere in funzione nuovi impianti per 18 MW di potenza rinnovabile. L’impatto sociale è altrettanto significativo: 105 posti di lavoro tra creati e salvati, 35 microprestiti concessi alle PMI, 565 studenti sostenuti lungo il percorso formativo e 16 persone accolte in soluzioni di social housing. Infine, i progetti di recupero ambientale hanno restituito alla natura 790 ettari di terreno.

L’identità sostenibile del gruppo

“Per Sella Sgr la sostenibilità è da sempre parte integrante della propria identità piuttosto che una risposta a una tendenza del momento. Operare nella finanza sostenibile, in un contesto internazionale sempre più complesso, richiede scelte chiare, metodo e visione di lungo periodo. Giunto alla decima edizione, il Report di Impatto del fondo Investimenti Sostenibili testimonia il nostro costante impegno nel promuovere modelli di sviluppo virtuosi, considerati non solo una responsabilità, ma anche una leva per interpretare meglio i rischi e cogliere le opportunità in un’economia in trasformazione”, afferma Mario Romano, Amministratore Delegato e Direttore Investimenti di Sella Sgr.

Un modello di investimento integrato

Il fondo utilizza un modello di investimento che coniuga rendimento, rischio e impatto, selezionando strumenti finanziari tramite un doppio criterio: analisi ESG e valutazione finanziaria. Il portafoglio, composto da circa 195 strumenti, include obbligazioni green, social e sustainability, oltre a titoli azionari. Attraverso la selezione di questi strumenti, il fondo supporta il finanziamento di numerosi progetti promossi da società a livello globale. Tra questi, la produzione di calzature sportive realizzate con plastica recuperata dagli oceani, il rafforzamento di filiere agricole sostenibili con interventi a tutela delle foreste e della coltivazione responsabile del cacao in America Latina, Africa e Asia, lo sviluppo di impianti per la trasformazione di scarti alimentari in compost e di grassi alimentari in biodiesel, e l’impiego dell’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica per accelerare la scoperta di nuove terapie mediche.