Salone del Risparmio: l’edizione 2022 dal 10 al 12 maggio

L’edizione 2022 del Salone del Risparmio si terrà dal 10 al 12 maggio a Milano e si svolgerà in forma ibrida, combinando partecipazione digitale e in presenza grazie alla trasmissione in diretta streaming di tutte le conferenze in programma sulla piattaforma FR|Vision.

La dodicesima edizione della kermesse organizzata da Assogestioni si intitolerà “Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio”. Un titolo con il quale l’Associazione vuole puntare i riflettori sul fattore umano, primo motore della creazione di valore e della crescita sociale. Un modo per interpretare la sostenibilità nel suo senso più pieno e mettere al centro del dibattito le persone, i professionisti, la loro capacità di creare, interpretare e adeguarsi ai processi di cambiamento guidati dall’innovazione e dalla digitalizzazione.

Il tema sarà approfondito come di consueto nel corso della conferenza plenaria di apertura e troverà ampio spazio nelle sue molteplici declinazioni durante i convegni organizzati dalle società partner del Salone.

A quattro mesi dall’evento, il programma conta già più di 100 appuntamenti e diverse iniziative, tra le quali la sesta edizione de “Il tuo capitale umano”, il programma di educazione e formazione professionale promosso da Assogestioni che si propone di avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito. Il programma definitivo della manifestazione sarà pubblicato a marzo, mese in cui saranno anche aperte le iscrizioni.

I numeri dell’edizione 2021

L’edizione 2021 del Salone del Risparmio ha potuto contare sulla presenza di oltre 160 marchi, la partecipazione di 11.000 visitatori unici che hanno generato oltre 17.000 visite in tre giorni.

La formula ibrida ha contribuito ad incrementare la partecipazione dall’estero (salita dal 3 al 7%) e il numero medio di conferenze seguite da ogni partecipante passato da 2 a 4.

Le 110 conferenze in programma hanno coinvolto più di 400 relatori e sono state trasmesse in diretta streaming per un totale di oltre 250 ore permettendo di offrire più di 50 ore di formazione professionale.