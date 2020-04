Salone del Risparmio: l’11esima edizione posticipata alla primavera 2021

L’emergenza Coronavirus fa slittare l’undicesima edizione de Il Salone del Risparmio alla primavera del 2021 da martedì 20 a giovedì 22 aprile. Inizialmente era stato stabilito di posticipare l’evento, previsto dal 31 marzo al 2 aprile, a giugno. Ora lo slittamento direttamente al prossimo anno.

“Posticipare l’evento di riferimento per l’industria italiana del risparmio gestito è una scelta sofferta ma inevitabile – commenta Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni – Nei prossimi mesi, attraverso le iniziative e gli strumenti messi in campo dall’Associazione con tutti gli associati e gli sponsor del Salone, proseguiremo il lavoro di divulgazione sulle tematiche più rilevanti per il settore e staremo al fianco degli operatori per aiutarli a soddisfare le proprie esigenze informative e formative, particolarmente elevate nelle fasi di incertezza”. “Continueremo inoltre nel nostro lavoro di sviluppo delle proposte per contribuire al rilancio dell’economia del Paese, come quella più recente di un Pir specializzato in Pmi e crediti”.