Piattaforma Rousseau: il voto su Draghi, il quesito M5S

Il voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau che potrebbe decidere il baricentro del nascente governo Draghi è stato rinviato a data da destinarsi; la decisione è stata comunicata oggi, 10 febbraio, dal reggente Vito Crimi sul Blog delle Stelle, organo ufficiale del movimento. La nota è quanto mai stringata: “Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati”.

La decisione di sospendere le votazioni è arrivata dallo stesso fondatore Beppe Grillo, che in un suo videointervento del 9 febbraio si era detto in attesa di un segnale dal parte di Draghi.

“A quanto si apprende il premier incaricato avrebbe intenzione di sciogliere i dubbi posti dai Cinque Stelle in breve tempo”, ha scritto il Corriere, “se così fosse non è escluso che già in giornata i militanti pentastellati vengano richiamati al voto online”.

L’auspicio espresso da Grillo è che il presidente incaricato Draghi acconsenta all’istituzione di un nuovo ministero esclusivamente dedicato alla transizione ecologica, uno dei temi identitari del M5s. Allo stesso tempo, Grillo avrebbe espresso il desiderio di escludere la Lega dalla nuova maggioranza (“Di ambiente non hanno mai capito una mazza”, la motivazione).

Piattaforma Rousseau, le coordinate del voto

Secondo quanto originariamente comunicato sul Blog delle Stelle il voto sulla piattaforma di democrazia diretta si sarebbe dovuto tenere “dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021”.

Come abbiamo visto, la data è ormai slittata, ma il quesito evocato nel comunicato ufficiale non elude il nome dell’ex presidente della Bce, un tempo ritenuto dal mondo grillino come uno degli esponenti dell’eurocrazia: “gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi”.

Le regole saranno le seguenti: “Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome: se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto”.

“I quesiti specifici da sottoporre in votazione”, non sono ancora stati ufficializzati dal Movimento.