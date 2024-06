Robeco Italia, ingresso importante: Simone Zoccari nominato Head Of Sales

Cambio ai vertici della divisione commerciale per Robeco Italia, arriva Simone Zoccari, il quale viene nominato Head Of Sales e avrà l’obeittivo di consolidare e sviluppare la crescita dei volumi della società sul territorio del Bel Paese. Ad annunciarlo è una nota stampa della casa d’investimento olandese.

La nomina di Robeco

In particolare, come si legge nel comunicato, “Robeco annuncia oggi la nomina di Simone Zoccari in qualità di Head of Sales di Robeco Italia. Simone sarà alla guida del team commerciale già presente in Italia e sarà responsabile del consolidamento e dello sviluppo del business in Italia. Simone riporterà a Marcello Matranga, Head of Italy & Dach, Deputy Head of Europe Wholesale Di Robeco”.

Marcello Matranga, Head of Italy & Dach, Deputy Head of Europe Wholesale Di Robeco, ha commentato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Simone Zoccari in Robeco come guida del team commerciale italiano. La sua nomina rafforza ulteriormente il team italiano nel proseguire l’espansione del business e nel continuare a supportare i nostri clienti nel mondo degli investimenti”.

Chi è Simone Zoccari

Simone Zoccari viene da Columbia Threadneedle dove è entrato nel 2018 e ricopriva il ruolo di Head of Institutional clients. Precedentemente Simone ha trascorso quasi dodici anni presso Banco Santander nel ruolo di Senior Banker, in precedenza ha lavorato presso altre importanti società europee (ABN Amro, Assicurazioni Generali, Rasbank, Banca di Roma). Simone ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso l’Università di Ancona e un Master in Finanza quantitativa presso l’Università di Roma La Sapienza.