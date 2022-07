Ristrutturazione, come ottenere la detrazione fiscale al 50%

Tra i bonus edilizi più in voga troviamo la detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione che, fino al 2024, sarà al 50% e con limite di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare. Lo sconto fiscale è oggetto, insieme agli altri bonus, di una corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate, che fa il punto su come avere l’agevolazione.

I beneficiari

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:

proprietari o nudi proprietari;

titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce

soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;

familiari conviventi;

coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà);

futuro acquirente.

I lavori ammessi alla detrazione per ristrutturazione

L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

I lavori che permettono di avere la detrazione fiscale sono lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria ma solo su parti comun di edifici condominiali, recupero e risanamento conservativo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti

Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all’inizio dei lavori.

Come ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti

il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);

il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line.

Le spese sostenute si indicano nella denuncia dei redditi e la detrazione relativa viene spalmata in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:

la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori; –

l’acquisto dei materiali;

l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;

gli oneri di urbanizzazione;

gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella denuncia dei redditi e poi si spalma in dieci quote annuali di pari importo. Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.