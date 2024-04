Risparmio gestito: fondi comuni raccolgono 1,92 mld di euro a marzo

Saldo di raccolta positivo per 387 milioni di euro e patrimonio gestito pari a 2.343 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati preliminari dell’industria del risparmio gestito italiana, contenuti nella mappa mensile di marzo 2024, a cura dell’ufficio studi di Assogestioni, l’associazione italiana delle società di gestione del risparmio. Complessivamente da inizio anno la raccolta è negativa per 4,64 miliardi di euro.

Mappa mensile del risparmio gestito di marzo 2024

In base ai dati elaborati dall’ufficio studi di Assogestioni, che ha stimato in un +1,4% l’effetto performance complessivo e +1,3% l’effetto performance sui soli fondi aperti, proprio questi ultimi in particolare hanno raccolto 1,92 mld euro nel mese.

Tale dato, sommato ai 155 mln euro confluiti nei fondi chiusi, porta le gestioni collettive a +2,08 mld euro di nuovi capitali.

Lo spaccato per categorie conferma il trend consolidatosi negli ultimi trimestri, con il continuo slancio dei fondi obbligazionari a +4,65 mld euro a marzo e +16,25 mld euro da inizio anno. Bene anche i fondi monetari che hanno raccolto 1,9 miliardi di euro. I fondi azionari, bilanciati e flessibili hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 1,63, 1,68 e 1,32 mld euro.

Infine, conclude Assogestioni, a marzo le gestioni di portafoglio hanno messo a segno un saldo negativo per 1,69 mld euro, influenzato dai 2,54 mld euro fuoriusciti dalle gestioni di portafoglio istituzionali. Le gestioni retail hanno invece raccolto 846 mln euro.

Chi vince e chi perde

In relaziona ai fondi aperti e le gestioni di portafoglio, al primo posto per raccolta netta troviamo Poste Italiane con 808,8 milioni di euro. A seguire BNP Paribas con 728,8 milioni di euro e Deutsche Bank con 348,6 milioni di euro.

Tra le società che chiudono marzo 2024 in negativo, troviamo al primo posto il Gruppo Generali con -1.587,2milioni di euro, seguito da Amundi con -563,2 milioni di euro e Morgan Stanley a -307,3milioni di euro.