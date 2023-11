Risparmio gestito, ad ottobre deflussi per 8,15 miliardi di euro

Nuovo mese di passione per il risparmio gestito in Italia. Nel mese di ottobre il settore ha registrato deflussi per 8,15 miliardi di euro, relativi principalmente alla voce delle gestioni di portafoglio istituzionali (-6,2 mld euro). Il patrimonio gestito ammonta complessivamente a 2.195 mld euro. È quanto emerge dai dati preliminari della mappa di Assogestioni elaborata dall’ufficio studi che, per ottobre, stima un effetto mercato negativo dell’1%. Da inizio anno il saldo della raccolta è negativo per 42,4 miliardi di euro.

Entrando nel dettaglio dei fondi comuni, la categoria ha terminato il mese con un saldo negativo di 3,1 mld euro: persiste il segno meno per bilanciati (-2 mld), flessibili (-3,4 mld) e in misura minore anche azionari (-416 mln).

All’opposto, prosegue l’interesse degli investitori retail per i prodotti obbligazionari che, a ottobre, hanno attratto 2,16 miliardi di euro di nuovi capitali, dato che porta la raccolta di questo comparto da inizio anno a +18,36 miliardi.

In positivo anche il saldo dei fondi chiusi a +1,2 mld euro a ottobre. Il dato complessivo delle gestioni collettive risulta così pari a -1,9 mld euro.