Riordinare le finanze dopo le feste in 5 mosse

Consapevoli di aver esagerato non solo con il cibo, ma anche con le spese, si potrebbe essere tentati di sorvolare un’analisi dettagliata dello stato dei propri risparmi. Un po’ come si tende ad evitare l’appuntamento con la bilancia. Volenti o nolenti, però, gli eccessi nella gestione del denaro (come i chili di troppo) continuano a pesare.

Per questo, le prime settimane dell’anno dovrebbero accompagnare un ritorno su un sentiero nuovamente razionale per quanto riguarda la pianificazione finanziaria. Ciò non può che partire da un’analisi sugli eventuali squilibri cui si è andati incontro nel periodo delle feste.

Prestiamoci, market place di prestiti personali fra privati giudicato fra i migliori nel ramo social lending dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ha compilato una guida in cinque passi per recuperare il controllo delle proprie spese per l’anno nuovo.

Rimettersi in carreggiata dopo le feste