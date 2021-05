Riforma pensioni e scadenza Quota 100, le riforme sul tavolo

L’anticipo pensionistico – ha spiegato il numero uno dell’istituto nazionale di previdenza – per la parte contributiva si potrebbe dare a 62-63 anni – ha spiegato – mentre il resto (la quota retributiva) la si otterrebbe a 67 anni. Si potrebbe poi studiare di chiedere un anno in meno di contributi per ogni figlio e un anno in meno ogni 10 anni di lavori usuranti/gravosi.