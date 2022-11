In occasione del World Business Forum, organizzato da WOBI (World of Business Ideas) a Milano l’8 e 9 novembre 2022, abbiamo intervistato Renée Richardson Gosline, professoressa del MIT. Sul palco del forum Gosline ha parlato di strategia di “customer experience strategy” o strategie per l’esperienza del cliente, implementando l’economia comportamentale e l’impatto dell’AI ovvero l’intelligenza artificiale sulle decisioni dei consumatori. Gosline sostiene che non c’è esperienza per i consumatori su cui non abbia un impatto la tecnologia “a prescindere se siano decisioni che facciamo per il nostro tempo libero o per la nostra vita lavorativa. Per questo la trasformazione digitale è critica per capire e prevedere le decisioni del cliente.”

E per questo motivo secondo la professoressa di Harvard, per le società è fondamentale avere una “customer experience strategy” ovvero una strategia per l’esperienza complessiva che ha il cliente con una determinata società.

Qui potete visionare l’intera intervista con Renée Richardson Gosline di MIT. Buona visione!