Rendimenti stabili e rischi mitigati con le polizze vita

di Sandra Riccio

Le polizze vita sono sempre più presenti nei portafogli degli italiani. «Nell’ambito di un più ampio processo di pianificazione finanziaria, i prodotti assicurativi vita rappresentano una componente importante del portafoglio di ogni tipo di investitore e in media sono circa il 30% di un portafoglio di investimento efficiente e ben diversificato» dice Marco Passafiume Alfieri (nella foto), Ceo di CNP Vita Assicura.

Ma quali vantaggi offre questo tipo di strumento?

Le polizze offrono vantaggi che le distinguono dagli altri strumenti di investimento. In particolare, le Gestioni Separate (polizze di Ramo I) offrono stabilità dei rendimenti nel tempo ed una volatilità prossima allo zero, che nessun’altra soluzione di investimento è in grado offrire. Le polizze “multiramo” riescono a combinare i vantaggi delle Gestioni Separate con le opportunità di investimento e diversificazione offerte dai classici fondi comuni.

Più in generale, tutti i prodotti assicurativi vita offrono specifici vantaggi fiscali e consentono ai risparmiatori di pianificare le decisioni, tutte molto personali, in termini di successioni ereditarie.

Cosa offrono le vostre polizze che le rendono più interessanti?

CNP Vita Assicura mette a disposizione dei clienti una gamma prodotti molto diversificata che risponde ai bisogni dei diversi segmenti di clientela: dalle Gestioni Separate alle polizze Unit Linked, passando attraverso una ricca proposta di soluzioni Multiramo, più o meno esposte ai mercati finanziari.

La nostra gamma si distingue per un’ampia varietà di fondi (oltre mille tra interni ed esterni) delle migliori case di gestione sul mercato. Inoltre, mettiamo a disposizione dei clienti dei portafogli consigliati, ovvero un supporto ai servizi di consulenza finanziaria dei nostri Partner, frutto di analisi approfondite dei nostri esperti che mirano a sfruttare le migliori opportunità di investimento in funzione del contesto. In linea con il nostro nuovo piano strategico decennale che abbiamo presentato a inizio 2024, stiamo continuando ad innovare la nostra offerta ampliando le soluzioni di tipo Unit Linked e i prodotti di Protezione, come ad esempio le classiche polizze Temporanee Caso Morte e Long Term Care. Su quest’ultimo ambito, la crescita non guarda solo al mercato così detto “stand alone” ma anche a garanzie opzionali in abbinamento ai nostri prodotti di risparmio, così da dar vita a soluzioni complete e consentire ai nostri clienti di sfruttare appieno le potenzialità dei prodotti assicurativi.

Dopo il rally dei tecnologici, i mercati sono sui massimi. Pensate che le polizze vita possano proteggere da una eventuale fase di volatilità?

La stabilità dei rendimenti nel tempo e la bassa volatilità sono prerogative delle polizze vita che generano benefici in ogni contesto di mercato, soprattutto nelle fasi di incertezza. Le polizze vita, in particolare le Gestioni Separate, sono pensate per la tutela del risparmio delle famiglie e per loro natura sono uno strumento poco elastico alle variazioni dei mercati. Inserirle in giusta misura nel proprio portafoglio aiuta i risparmiatori a fronteggiare eventuali fasi di ribasso e giocare il ruolo di stabilizzatore del portafoglio complessivo.

Quali sono le sfide del settore vita in questo contesto di mercato?

In questa particolare fase di mercato, la sfida per le compagnie Vita è quella di valorizzare, ancor più che in passato, i benefici più strettamente assicurativi dell’offerta. Abbiamo alle spalle tanti anni di tassi negativi e mercati finanziari in crescita in cui i prodotti assicurativi sono stati valorizzati ed apprezzati principalmente per i benefici finanziari, come ad esempio i rendimenti delle Gestioni Separate e le performance dei prodotti Unit Linked. Nell’ultimo anno il contesto è cambiato: i tassi sono saliti repentinamente ed i mercati sono diventati più volatili. In questo scenario, valutare le soluzioni assicurative al pari di altri prodotti di investimento è limitativo e credo che questo sia il motivo principale dei forti riscatti registrati in tutti i comparti del settore (Gestioni Separate, Unit Linked e Multiramo). Le polizze vita hanno molto di più da offrire e possono generare benefici che vanno al di là di quelli finanziari. Spetta a noi operatori valorizzare ancora di più questi aspetti e garantire vicinanza e supporto alle reti di consulenti nella gestione dei clienti.

In CNP Vita Assicura crediamo molto in questo ruolo, che va oltre l’offerta di prodotti: investiamo sempre di più in attività di formazione tecnica e commerciale, assistenza e supporto sul campo ai nostri Partner. Del resto, come diceva Benjamin Franklin, un investimento in conoscenza paga sempre il massimo interesse.

