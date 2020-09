Referendum sulla riduzione dei parlamentari, tutto ciò che c’è da sapere

Il referendum sul taglio dei parlamentari si terrà il 20 e 21 settembre: ecco le informazioni fondamentali per il voto

Le date per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari sono state fissate per il 20 e 21 settembre. Agli italiani sarà chiesto di approvare o rigettare la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 unità e dei senatori, da 315 a 200 unità. Non sono previste ulteriori modifiche all’assetto costituzionale, per cui, in caso di vittoria del “Sì” le procedure per l’approvazione delle leggi e tutte le altre funzioni svolte dalle camere e dalle commissioni resteranno inalterate. Secondo l’Osservatorio sui conti pubblici diretto da Carlo Cottarelli, la riforma produrrebbe un risparmio netto pari a 57 milioni di euro all’anno.

Come per ogni altro referendum costituzionale, non è previsto il raggiungimento del quorum per la validità del voto: si affermerà, pertanto, la maggioranza espressa dai voti validi, a prescindere dal numero dei votanti.

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha diffuso una serie di domande frequenti, con relative risposte, su una serie di dettagli tecnici sul voto. Ne riproponiamo alcune.