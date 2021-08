Reddit: le 10 azioni più chiacchierate adesso sulla piattaforma

Con il fenomeno WallStreetBets, esploso all’inizio di quest’anno, l’importanza della community di Reddit sui mercati è diventata più di una semplice curiosità. Un ristretto gruppo di azioni, inizialmente selezionate sulla base delle posizioni corte degli hedge fund, sono diventate le prede preferite della speculazione coordinata dei piccoli trader, che ha portato questi titoli “sulla Luna”. Gli stessi fondi hedge hanno cominciato a cautelarsi nelle proprie scommesse al ribasso, temendo di poter finire nel mirino della comunità e rimetterci, come accaduto negli ultimi mesi, miliardi di dollari. Alcuni si sono rivolti a nuovi algoritmi in grado di anticipare le mosse di Reddit.

Le azioni più citate sul social network, tuttavia, non sono solo le cosiddette meme stocks: Business Insider ha scandagliato la visibilità dei titoli sui vari thread di WallStreetBets nelle ultime 24 ore (al 25 agosto) mettendo in luce su quali titoli si stiano concentrando le discussioni di questi trader. Le prime posizioni della seguente classifica, tuttavia, confermano come i titoli preferiti WallStreetBets, restino i grossi nomi che hanno reso quello delle meme stocks un vero e proprio caso.